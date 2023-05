Une pétition pour empêcher la venue de loups et d'oiseaux aux Médiévales de château d'Angillon

"Dresser des animaux, c'est une violence. C'est contraindre des animaux à exécuter des numéros qu'ils ne feraient pas dans la nature". Amandine Sanvisens est formel. Co-fondatrice de l'association PAZ, elle fait circuler une pétition pour demander l'annulation de la venue de Pierre Cadeac, éleveur d'animaux régulièrement mises en scène au cinéma, lors des Médiévales d'Angillon. Et si elle s'en prend nommément à ce professionnel, c'est parce qu'elle estime ses méthodes contestables : "Il existe une vidéo sur lequel on le voit frapper un aigle. Et nous avons les témoignages d'une quinzaine de personnes ayant travaillé avec lui qui dénoncent des actes de cruauté sur les animaux".

"Au péril de ma vie"

Pierre Cadéac reconnait avoir effectivement frappé un aigle. Mais il estime que la vidéo qui circule a été modifiée et que les circonstances ne sont pas suffisamment explicites : "On m'apporte des animaux violents ou qui n'ont pas été élevés dans de bonnes conditions pout leur éviter l'euthanasie. Cet oiseau m'avait donné plusieurs coups de serres et de becs. Il faut parfois se défendre. Ce sont des animaux que j'essaie de réhabiliter, parfois au péril de ma vie ou de ma réputation". Quant à l'enquête en cours, "elle n'a pour l'heure rien donné malgré les perquisitions" assure t-il.

Pierre Cadéac n'entend pas renoncer ainsi à sa venue aux Médiévales. "Les animaux ne sont pas mes faire-valoir. C'est une démonstration de loups, accompagnée de commentaires sur la faune, la flore, la biodiversité. C'est de la pédagogie". Il promet par ailleurs assurer gracieusement cette prestation.

L'association s'oppose également à la venue d'une dresseuse de perroquets. La pétition a déjà recueilli près de 20.000 signatures.