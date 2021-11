Une pétition pour la réouverture d'un chemin rural entre Orègue et Saint-Martin d'Arberoue

"On demande aujourd'hui à ce que le chemin rouvre", martèle Jean-Bernard Minondo, agriculteur à Saint-Martin d'Arberoue. Lui et un collectif ont lancé une pétition ce vendredi 29 octobre pour que la voie entre sa commune et Orègue rouvre.

Sans le chemin, on ne peut pas accéder à nos parcelles

- Jean-Bernard Minondo, agriculteur à Saint-Martin d'Arberoue

"On s'en sert une fois par an, pour aller couper les fougères, poursuit le donamartiriar, sans le chemin, on ne peut pas accéder à nos parcelles." Nicolas Elissalde, également dans le collectif, poursuit : "c'est le seul chemin qui relie les deux communes, sinon vous devez faire des détours d'au moins six kilomètres et en passant chez des privés".

Un riverain avait commencé à réaménager le chemin par lui même en août, mais il a été interrompu par l'intervention des gendarmes à l'appel du maire d'Orègue, Pascal Dantiacq. C'est par la suite, que lui et son conseil municipal ont voté, début septembre, la suppression des quelques centaines de mètres qui concernent la commune.

Aujourd'hui, ce chemin n'existe plus

- Pascal Dantiacq, maire d'Orègue

"Étant donné que le chemin était boisé et enherbé, il était désaffecté de fait, explique l'élu. Nous avons délibéré, donc aujourd'hui ce chemin n'existe plus." Contrairement à ce que dit le collectif, lui, assure qu'il était abandonné depuis longtemps : "il n'a pas été utilisé depuis 50 ans".

Le maire d'Orègue a pris une série de photos avec en pointillés rouges le tracé théorique du chemin, selon le cadastre. À cet endroit, la nature a repris ses droits depuis longtemps. - Pascal Dantiacq

Pascal Dantiacq est opposé à ce réaménagement pour plusieurs raisons ; principalement le montant du chèque que devrait signer la commune. _"_Je pense qu'il faudrait 40 000 euros pour le réhabiliter, estime-t-il, il faut que l'endroit soit carrossable, sécurisé. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des normes et des responsabilités pour la mairie." Il ajoute que le chemin est à proximité de deux zones Natura 2000.

"Il ne suffit pas de déboiser et donner l'accès au public" - Pascal Dantiacq, maire d'Orègue Copier

Le conseil municipal de Saint-Martin d'Arberoue ne s'est pas encore prononcé sur la réouverture du chemin. Le sujet doit être évoqué ce mardi 2 novembre, au soir.