Une pétition pour mettre fin au spectacle "Tiger World" au zoo d'Amnéville

Il a voulu constater directement au zoo d'Amnéville, ce qu'il craignait concernant les spectacles d'animaux. Depuis quelques mois, et les révélations de France Bleu Lorraine autour du parc, Jérémy Bellet avait lancé sa propre pétition. Avec notamment pour objectif de mettre fin au spectacle "Tiger World". "Imaginez des pauvres bêtes entourées de grille face à un public qui crie. Aucun être humain n'aimerait vivre cela", explique-t-il.

Je trouve ça terrifiant

Pour appuyer son opinion, Jérémy Bellet est donc venu sur place ce samedi. Problème : le spectacle est pour l'instant temporairement suspendu suite à un problème technique. Mais ses convictions ne sont pas entamées pour autant. "Je trouve ça terrifiant, 1 900 personnes assistent à ce spectacle. Les animaux doivent garder leur instinct un peu sauvage et leur liberté de se montrer ou non", se désole-t-il.

Jérémy Bellet devant l'arène réservée à "Tiger World"

A l'heure actuelle, plus de 46 000 personnes ont signé la pétition. Un combat qui se poursuit. D'autant plus que la Ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a annoncé ce mardi ne veut plus vouloir voir la moindre bête sauvage dans les cirques itinérants. Des luttes qui peuvent se rejoindre selon Jérémy Bellet. Comme en témoigne la discussion qu'il a déjà eue avec le compagnon d'une salariée du zoo. "Il me dit que sa copine risque de perdre son travail si 'Tiger World' ferme. Je lui ai demandé sa réaction si ça fille se retrouvait dans un parc. Impossible pour lui, mais c'est pourtant ce qu'on fait vivre aux animaux", conclut-il.

La direction du zoo, de son côté, n'a pas souhaité s'exprimer sur France Bleu Lorraine. "Mais sachez que nous travaillons actuellement à des améliorations au sein de notre parc", justifie-t-elle. Des évolutions qui devraient voir le jour prochainement au sein du zoo d'Amnéville.