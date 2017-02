Une pétition pour qu'Iris Mittenaere devienne la nouvelle Marianne nationale

Et si après l'univers, Iris Mittenaere partait à la conquête des mairies françaises ? Plus d'un millier de personnes approuvent en tout cas l'idée, via une pétition lancée ce week-end par René Mercier, ancien maire de Pecquencourt.

Miss Flandres, Miss France, Miss Univers... Et après ? René Mercier, 80 ans, pense qu'Iris Mittenaere et sa famille méritent encore mieux. S'il a lancé sur internet cette pétition pour que la belle Nordiste soit la nouvelle égérie de la République française, ce n'est pas que pour son minois. Mais aussi pour les valeurs qu'elle porte.

Iris veut que toutes les femmes du monde aillent à l'école. C'est républicain ça, c'est nous tous !"

L'ancien maire de Pecquencourt, à l'origine du salon de la moto de sa commune, connaît aussi depuis longtemps le grand-père d'Iris, Johnny Mittenaere. "L'une de ses petites filles devient Miss Univers, sitôt élue elle déclare qu'elle valorisera son titre pour que les filles puissent avoir une belle scolarité. Tout ce que son grand-père a toujours voulu".

René Mercier compte évidemment sur l'énorme communauté de fans d'Iris Mittenaere, mais aussi sur certaines personnalités du Nord, comme Dany Boon ou Valérie Bonneton. Ce qu'il aimerait vraiment, c'est qu'eux aussi signent sa pétition. Le message est passé !

Toutes les femmes peuvent être Marianne

Plus d'un millier de personnes ont signé la pétition en un week-end. Et si René Mercier y arrivait ? Tout est possible, rappelle l'Association des Maires de France (AMF), qui avait choisi l'actrice Laëticia Casta pour représenter Marianne en 2000.

"Il n'y a pas de règle établie, n'importe quel citoyen, si sa démarche est cohérente, peut voir la femme qu'il soutient devenir Marianne". Le plus compliqué c'est d'interpeller des mairies, des sculpteurs ou encore des institutions comme l'AMF pour concrétiser ce rêve. Et faire changer le visage des statues républicaines qui veillent sur les mairies françaises.

Cliquer ici pour signer la pétition de René Mercier.