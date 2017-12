Creuse, France

Des personnes âgées qui restent au lit 14 heures par jour, une douche toutes les 3 semaines, un repas avalé en 7 minutes : voila des scènes de vie quotidienne en maison de retraite.

Les personnels soignants de la CGT tapent du poing sur la table. Plusieurs d'entre eux se sont réunis à Guéret, et quelque soit leur établissement, leur constat est le même. On compte chez nous en moyenne un soignant pour 8 résidents, et leur travail devient de plus en plus difficile.

On les fait manger à coups de lance-pierre, alors que c'est leur principale distraction de la journée " Un jeune aide-soignant désemparé

Même syndiqués, ces agents préfèrent rester anonymes par peur d'être sanctionnés par leur hiérarchie.

Leur délégation CGT en Creuse lance une pétition adressée au Président de la République pour réclamer un "plan d'urgence pour l'emploi" dans les maison de retraite.

La nuit , il n'y a pas d’infirmières. On a du matériel moderne, mais il nous manque de l'Humain"

On vit de plus en plus vieux, la dépendance des personnes agées est donc de plus en plus lourde, avec des handicaps sévères. Voila pourquoi les agents ont le sentiment que leur travail est de plus en plus difficile, et demande aujourd'hui plus de temps.

La CGT veut associer les autres syndicats a sa pétition, elle espère un fort soutien des familles et annonce une journée de gréve nationale dans les établissements le 30 janvier prochain.