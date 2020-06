Une pétition pour sauver des chamois en Corrèze

Les défenseurs des animaux volent au secours des chamois installés en Corrèze, après l'autorisation préfectorale de prélever jusqu'à 3 de ces mammifères dans le département. Une association a lancé une pétition qui a déjà recueilli plus de 55 000 signatures sur internet.

"Des chamois en danger en Corrèze !" C'est le cri d'alerte lancé sur une pétition qui a rapidement recueilli plusieurs dizaines de milliers de signatures sur la plateforme internet Mes Opinions. A l'origine de cette fronde il y a une décision de la préfecture, qui autorise à chasser le chamois pour la première fois en Corrèze. Jusqu'à 3 chamois pourront ainsi être prélevés dans le département, où l'animal commence à être durablement établi, mais c'est une aberration pour l'association "Le sport au service des animaux".

Pourquoi vouloir tuer des animaux qui ne font de mal à personne ? - Mahamadou Siribié

Le fondateur de cette association est basé dans les Alpes-Maritimes. Ancien conseiller municipal et titulaire d'un doctorat en sciences politiques, Mahamadou Siribié plaide le bon sens pour défendre ces mammifères. "Les chamois vivent dans des environnements plus ou moins inaccessibles, donc _ils ne causent pas de dégâts comme les sangliers. Et ce ne sont pas des animaux agressifs ou menaçants !_".

Autre argument développé dans sa pétition : le faible taux de reproductivité et la durée de vie relativement courte des chamois. Pour lui ce sont autant de raisons qui font qu'on devrait les laisser "en paix".

La réponse des chasseurs

Mais selon Jean-François Sauvage, le président de la fédération de chasse de la Corrèze, c'est justement pour préserver la paix, pour tout le monde, qu'il faut réguler. "Les anti-chasse ne se rendent pas compte que si on le laisse trop proliférer, le chamois va faire des dégâts."

Il précise toutefois que la fédération a décidé de ne prélever "que" deux chamois, au lieu de trois comme le permet l'autorisation préfectorale. "On n'est pas là pour l'éradiquer, mais il faut gérer pour ne pas avoir de problèmes" martèle encore Jean-François Sauvage, qui s'attendait à ce type d'attaque des défenseurs des animaux.

Les signataires de la pétition n'en démordent pas pour autant. Ils demandent au ministre de l'agriculture d'intervenir, si le préfet de la Corrèze ne change pas ce plan de chasse.