Une pétition pour sauver Jacky menacé d'expulsion dans la Drôme

Un Ivoirien de 39 ans qui vit dans la Drôme depuis 8 ans est menacé d'expulsion.

Jacky Golli a reçu une OQTF ( obligation de quitter le territoire français ) le 9 mars dernier alors qu'il est parfaitement intégré dans sa ville à Montélimar et ailleurs en Drôme-Ardèche où il donne régulièrement des cours de danse dans des MJC. Ses élèves ont d'ailleurs décidé de lancer une pétition en ligne pour lui venir en aide parce qu'ils ne comprennent pas cette décision. Jacky a fait une demande de carte de résident permanent en décembre dernier et quelques mois plus tard, il a reçu le courrier de la préfecture.

ⓘ Publicité

Motif de cette expulsion : une procédure de divorce demandée par sa femme.

Jacky a rencontré sa femme lors de ses premières années en France. Il s'est marié en Côte d'Ivoire en 2017 et pour l'instant le divorce n'a pas encore été prononcé. Pour se défendre, ce trentenaire, titulaire du Bafa et d'un BTS en électronique a fait appel à une avocate spécialisée dans le droit des étrangers pour déposer un recours devant le tribunal admnistratif. La procédure devrait prendre cinq à six mois avant qu'une décision ne tombe. D'ici là, Jacky ne peut pas travailler.

La pétition pour "sauver Jacky" est à retrouver sur change.org.