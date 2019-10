Une pétition pour sauver les aires de jeux dans le quartier du Maupas à Cherbourg

Cherbourg, France

C'est autour de Janique Vignet, présidente de l'association "Rencontres et Partages" que des dizaines d'habitants font entendre leurs voix. Dans le quartier du Maupas à Cherbourg, les aires de jeux ferment une à une. Trop vétustes, elles ne répondent plus aux normes de sécurité. Une pétition, signée plus de 30 fois sur internet et 60 fois en porte à porte, a donc été lancée pour remettre rapidement en état ces lieux de vie.

"C'est un quartier assez défavorisé, les gens n'osent pas demander de l'aide. Pour les jeux j'ai donc décidé de lancer une pétition, explique Janique Vignet présidente de l'association Rencontres et Partages. "Cela fait un an qu'ils ont condamné une aire, sans réparation. C'était marqué provisoire mais aujourd'hui rien n'est fait", ajoute-t-elle. Deux aires sont aujourd'hui fermées, entourées de barrière. L'une pour un tapis de sol hors norme, l'autre car des pièces sont manquantes dans le toboggan.

Les habitants du quartier du Maupas demandent la remise aux normes immédiate de leurs aires de jeux. © Radio France - Léa Dubost

"Les enfants jouent sur les trottoirs"

"J'ai trois enfants. Maintenant, nous sommes obligés d'aller au jardin public. Ce n'est pas toujours facile car en rentrant de l'école les enfants sont fatigués. Tout ferme dans le quartier, même les kebabs, c'est triste", déplore Cindy, habitante du quartier. Les enfants, qui essaient de se glisser sous les barrières, ne demandent que deux choses : "un toboggan et une balançoire."

Les enfants, qui cherchent tant bien que mal à profiter d'une aire de jeux, se glissent parfois sous les barrières. © Radio France - Linda Achour

La mairie prévoit de créer une nouvelle aire de jeux en 2021, dans le cadre du projet d'aménagement de la place Jean Moulin. "Les services sont en train de réfléchir à peut-être intervenir techniquement sur une des aires, pour ne pas la fermer définitivement et qu'elle puisse être fréquentée en attendant la nouvelle aire de jeux", explique Régine Besuelle, maire adjointe en charge des espaces verts.