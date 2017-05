Une pétition réclame l'interdiction des cirques avec animaux à Doullens

Ce dimanche, un lion a sauté à la gorge de son dompteur en fin de représentation à Doullens. Choquée par ces images, une Doullennaise a lancé une pétition pour demander au maire d'interdire les cirques avec animaux sur le territoire de sa commune.

Une pétition pour interdire les cirques avec animaux à Doullens est en ligne. Plus de 1.300 personnes l'ont déjà signée. L'initiative vient d'une Doullennaise indignée par ce qui s'est passé ce dimanche. En fin de numéro, un lion a sauté à la gorge de son dompteur qui a terminé à l'hôpital où il se remet toujours de ses blessures.

Pour cette habitante de Doullens, Audrey Tutois, cela montre une fois de plus "le caractère contre-nature et dangereux de la présence d'animaux sauvages au sein de ces spectacles". Elle s'est décidée quand elle a vu ce qui s'était passé au Buffalo Circus. "Je me suis dit qu'il était temps de faire quelque chose pour que la situation évolue raconte" Audrey Tutois.

L'auteur de la pétition espère une réaction du maire

La jeune femme précise tout de même qu'elle n'est pas contre le cirque, mais quand ce sont des hommes et des femmes qui acceptent de faire leurs numéros. "Qu'on laisse les animaux en dehors de tout ça, soupire-t-elle, ce n'est un secret pour personne que les animaux détenus dans ce genre de cirque sont malheureux, il faut être aveugle pour ne pas voir leur détresse".

Audrey Tutois est allée ce mercredi déposer sa demande à la mairie de Doullens, en espérant que le maire soit sensible à son action. "Je me dis que s'il accepte ma demande, il donnera l'exemple" espère l'auteur de la pétition.

Pas question d'interdire les cirques avec animaux pour le maire

Mais le maire de Doullens n'a pas l'air franchement prêt à accéder à sa requête. "Ce n'est pas en supprimant tout qu'on va faire avancer les choses, il faut laisser la liberté aux gens, aux parents et aux enfants, vont voir le cirque ceux qui veulent !" s'exclame Christian Vlaeminck. Il précise qu'il est "totalement favorable à ce que les cirques continuent à s'arrêter à Doullens régulièrement", tout en reconnaissant que ce qui est arrivé ce dimanche est dramatique.

La Fondation Brigitte Bardot est également montée au créneau dans ce dossier. Comme l'auteur de la pétition, elle s'élève contre une éventuelle euthanasie du lion. Sauf qu'il n'en a jamais été question assure la direction du Buffalo Circus.