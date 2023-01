Une pétition réclame un parc à chiens dans tous les quartiers de Marseille

Sébastien Demont a beau faire le tour de son quartier, sur le haut de la rue Breteuil, dans le 6e arrondissement, il ne sait plus où faire sortir Charli, son Beagle croisé Berger Australien âgé de 14 mois : "Il y a quatre parcs ici dans mon quartier, aucun n'est prévu pour que je puisse le libérer".

Des Marseillais dans cette situation, il y en a des centaines. "Nous n'avons pas de problème pour faire faire leur besoin à nos animaux, on leur fait faire pipi contre un arbre, on ramasse leur crotte. Le problème c'est qu'ils ont besoin de courir, de se défouler, d'être lâchés sans laisse, et pour cela Marseille ne compte quasiment aucun espace dédié" poursuit cet habitant.

Seulement trois parcs où les chiens peuvent se défouler

C'est l'objet de la pétition qu'il vient de lancer sur le site change.org et qui relève que sur les 58 parcs et jardins de Marseille, seuls trois permettent de libérer les toutous en toute sécurité : Longchamp, Pastré et Henri Fabre. Les plages marseillaises restent également interdites aux compagnons à quatre pattes. "Le week-end on peut aller dans la colline, mais en semaine on ne peut leur offrir que du béton" se désole Sébastien Demont.

Voilà pourquoi de nombreux propriétaires de chiens font des kilomètres pour trouver des espaces de liberté pour leur animal, alors que "53 de ces parcs sont étendus sur plus d’un hectare et 15 parcs font plus de cinq hectares" selon la pétition de Sébastien Demont qui insiste : "il y a de la place pour tout le monde".

Une bonne solution pour éviter les tensions ?

Au Parc Longchamp, fréquenté par les scolaires qui viennent visiter le planétarium, on salue le parc à chiens qui permet aux propriétaires de lâcher leur animal dans un espace clos : « Même quand les chiens sont tenus en laisse, on est toujours sur le qui-vive, on ne sait jamais ce qui peut arriver, les enfants sont petits, ils vont vers les animaux sans appréhension mais ca peut vite déraper. On a peur de la morsure, de l’attaque » confie Alima, assitante maternelle.

Pour certains usagers des parcs et jardins, la présence des chiens reste une source de tensions : « il n’est pas rare que les enfants tombent sur des déjections alors qu’ils jouent sur les pelouses, et quand on fait un pic-nic, il n’y a rien de plus stressant que de voir des chiens en liberté, on ne sait jamais à quel moment il va nous débouler dessus » raconte Jean-Pierre. « Il arrive qu’on se fasse engueuler alors que notre chien est tenu en laisse et qu’il ne fait rien de mal, on prend pour les propriétaires indélicats » confie de son coté Romain qui affirme que l’immense majorité des propriétaires de chiens sont propres et respectueux des autres.

Au parc Longchamps les tensions étaient telles que désormais chacun vit « dans son coin ». « Les gardiens sont venus nous expliquer que nous n’avons qu’un droit de passage pour conduire notre animal au parc à chien. Si on les balade dans le reste du jardin, même tenus en laisse, on risque une amende. On se fait parfois agresser verbalement avant d’avoir pu atteindre le lieu » explique Xavière. Les parcs à chiens peuvent aussi se transformer en espace de confinement pour les propriétaires.

Le parc à Chien du parc Longchamps permets aux propriétaire de lâcher leur animal en toute sécurité © Radio France - Fabien LE DU