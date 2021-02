Une pétition recueille 26 000 signatures pour empêcher l'expulsion d'Ousmane, un jeune Guinéen

Depuis un an, Ousmane Keyra évolue au poste de défenseur central à l'USN Spay. Pourtant, ce jeune guinéen n'a pas fait part tout de suite de sa situation à ses coéquipiers : la préfecture de la Sarthe a refusé le renouvellement de son titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire d'ici le 26 février 2021.

Pourtant, depuis le recours posé avec son avocate et la pétition en ligne lancée par son club, Ousmane est rassuré. En effet, la pétition demandant qu'il puisse rester en Sarthe comptabilise à l'heure actuelle près de 26 000 signataires.

Pétition virtuelle, soutien réel

À la manière d'une équipe, les joueurs de l'USN Spay ont fait bouger les choses. Lancée sur internet, via la plateforme Change.org, la pétition qui ne cesse d'accueillir de nouveaux soutiens raconte le parcours chaotique d'Ousmane.

Alexandre Gremy, un des initiateurs du projet, se félicite de cette avancée : "On bénéficie de la liste des signataires et on se rend compte qu'il y a des _personnes issues de toute la France_. On a également des gens qui vivent en Belgique, aux Pays-Bas, ou encore aux Etats-Unis. On ne s'attendait pas à des retombées aussi importantes, surtout en 2 semaines !"

Alexandre Gremy, coéquipier d'Ousmane Keyra, devant l'entrée du stade de Spay. © Radio France - Mathieu MESSAGE

Dominique Levillain, qui accueille Ousmane à son domicile, considère cet élan de générosité comme essentiel : "Les premières réactions de soutien, elle se sont vécues ici, sur le terrain de football. Immédiatement, ça a été bénéfique pour lui. Et puis, il y a eu les engagements de gens du club afin de l'aider. Des engagements qui ont été suivis de faits, surtout, car des promesses il en a entendu beaucoup tout au long de sa vie. Aujourd'hui, il y a une très grande possibilité qu'il travaille et paie ses impôts tout seul comme il aime le dire. Si ça n'aboutit pas à une levée de la décision, ça aura été _une superbe aventure humaine_... Une aventure qui aura un impact certain sur son parcours. Et puis, on continuera à se battre pour lui quotidiennement !"

"Une nouvelle famille"

La pétition et l'histoire d'Ousmane ont donc fait leur chemin. Le jeune homme n'en espérait pas autant et reste très reconnaissant : "Au début quand j'ai vu 10 000 signatures, c'était énorme. Maintenant, on en est à 25 ou 26 000, c'est complètement fou ! Ça me donne beaucoup plus d'espoir qu'avant de voir que des gens de toute la France me soutiennent."

Très touché, le jeune homme sait qu'il doit beaucoup à son club et aux gens qui l'ont accueilli en Sarthe : "C'est ma nouvelle famille, et ce sont vraiment des gens supers. _Je me sens très bien ici_, parmi les gens qui m'entourent."

Ousmane espère désormais obtenir son titre de séjour. Il veut surtout pouvoir travailler en menuiserie, lui qui doit commencer un apprentissage dans les Ateliers Dabin, à partir de septembre 2021. Ce contrat est conditionné à l'obtention du titre de séjour.