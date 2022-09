Une pharmacie de Dordogne cherche désespérément à recruter trois personnes

Thierry et Lucile Ferrand tentent depuis des mois de recruter un pharmacien et deux préparateurs pour leur pharmacie de Saint-Aulaye (Dordogne). Ils ne sont pas assez nombreux pour faire tourner la dernière officine de la commune et ils sont à bout.

"On n'a pas cinq minutes pour nous", souffle Lucile Ferrand en préparant la prescription d'une patiente. Elle ouvre et ferme les tiroirs à médicaments de sa pharmacie. Pendant ce temps, son mari Thierry s'occupe d'une dame âgée et une petite file d'attente se constitue dans l'officine de Saint-Aulaye (Dordogne).

Ils enchaînent les patients les uns après les autres, parfois renforcés par leur seul préparateur, employé à mi-temps. On les sent épuisés et ils cherchent la réponse à leur problème depuis des mois : un pharmacien à temps plein et deux préparateurs supplémentaires. Mais c'est presque mission impossible ! Cela fait même deux ans qu'ils espèrent un pharmacien, sans succès.

"Un cercle vicieux"

"Je n'ai pris que trois jours de vacances depuis le début de l'année, s'attriste Lucile. Ca ne fait pas beaucoup pour se reposer à 57 ans et on fatigue jusqu'à ce que ça ne passe plus et qu'on soit obligé de s'arrêter." La pharmacie des Remparts est ouverte tous les jours, matin et soir. Le couple n'a pas d'autre choix pour répondre à la demande de leurs patients, ils sont les derniers pharmaciens des environs et la patientèle plutôt âgée est très fidèle.

Les deux anciennes préparatrices ont démissionné, l'un au début de l'année pour changer de vie, l'autre cet été épuisée par le métier. "C'est un cercle vicieux, constate Thierry Ferrand. Moins on est nombreux, plus on travaille et donc ceux qui restent finissent par partir." Lui-même est obligé de revenir faire la paperasse entre 22 heures et 1 heure du matin tous les soirs. Lors de la pause du midi, ils s'occupent du stockage et des livraisons et font des allers-retours à l'hôpital voisin.

Pénurie au niveau national

Comme partout ailleurs en France, les professionnels de santé sont réticents à s'installer en milieu rural et il y a une pénurie de main de pharmaciens depuis la réforme de la première année d'études de médecine. "Je pensais que ça changerait un peu après le Covid mais visiblement les médecins et pharmaciens préfèrent rester en ville alors que nous, on peut avoir tout ce qu'on veut ici dans un cadre de vie tranquille", explique Thierry.

Ils ont tout tenté pour faire venir du monde : Pôle emploi, les sites et revues spécialisées et même par Facebook. Ils proposent "des salaires attractifs" et garantissent le lundi matin de libre. Ils espèrent maintenant un miracle pour éviter la fermeture à cause de l'épuisement à leur officine, qu'ils occupent depuis plus de vingt ans.