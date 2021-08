Une Picarde pédale jusqu'en Creuse pour retracer l'exode de sa grand-mère en 1940

Marie et Claude ont pédalé dix jours en vélo électrique entre la Picardie et la Creuse.

Depuis qu'elle est toute petite, Marie Formentin écoute sa grand mère lui raconter l'exode de 1940. A l'époque, Monique, 11 ans, fuit la Picardie pour se réfugier dans une maison de famille à Champagnat en Creuse, située en zone libre. Huit décennies plus tard, Marie a décidé de remonter le fil de l'histoire. Elle est partie à vélo le 28 juillet pour Omiécourt dans l'Aisne à Champagnat.

Plein de gens du Nord étaient descendus en Creuse

Marie a pédalé dix jours et est arrivée vendredi 6 août. Sa grand-mère quant à elle ne se souvient plus du temps qu'elle a mis pour rejoindre la Creuse. En revanche, elle se rappelle très bien du voyage : "Il y a eu plein de péripéties, elle a été stockée dans un hall de gare ou d'hôtel parce que les Allemands leur avaient demandé de rester là et de ne plus bouger, raconte Marie. Quand elle est arrivée en Creuse, la vie a continué, elle est allée à l'école de Champagnat. Elle me dit qu'il y avait du monde partout dans les maisons parce que plein de gens du Nord étaient descendus en Creuse."

Monique a aujourd'hui 92 ans et elle est très fière de sa petite-fille. - Marie

Retracer un bout d'histoire de France

Dans cette aventure mémorielle de 654 kilomètres, Marie a embarqué son ami Claude. Il sourit : "On est triste que ça se termine car l'aventure était belle. Retracer symboliquement ce chemin était fort en émotion, surtout que sa grand-mère est encore en vie. C'est merveilleux !" Tout au long du voyage, ils ont régulièrement appelé Monique pour la tenir au courant de leur avancée : "Elle n'en revient pas qu'on fasse ça pour elle. C'est un hommage, et une façon de retracer un bout d'histoire de France."

Cette expérience a aussi permis à Claude et Marie de découvrir le bonheur du voyage à vélo. C'était une grande première pour eux, mais loin d'être une dernière : "Après tous ces confinements, ça fait du bien d'avoir cette impression de liberté, d'être en pleine nature. C'était aussi une quête de soi en parallèle", conclut Marie.

