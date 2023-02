Une Picarde se bat pour régulariser Abdoulaye, son fils adoptif originaire de Guinée

Sur la table de son salon d'Allonville au nord d'Amiens, Christiane Helbecque regarde les quelques photos collées soigneusement sur des feuilles blanches rangées dans des pochettes plastiques. Des photos de famille rien de plus classiques. Sur lesquelles figure Abdoulaye Sow, son fils adoptif. "J'ai quatre enfants et là c'est le cinquième", raconte Christiane, très émue.

Une longue route vers la France

Leur histoire commune commence il y a cinq ans. "Abdou", comme le surnomme Christiane, est en France depuis quelques semaines. Il vient d'y arriver après cinq longues années d'errance depuis son départ précipité de Guinée, son pays natal. Orphelin de père et de mère, il est battu par son oncle, qui l'héberge avec sa femme. Pour arriver jusqu'à la France, le jeune homme de 25 ans traverse l'Afrique. Il passe notamment par la Libye, où il est réduit en esclavage, forcé de travailler sous la contrainte.

Les photos de famille de Christiane Helbecque, disposées sur la table du salon. © Radio France - Florent Vautier

Après l'Italie, puis l'Allemagne, il arrive à Paris en 2017. Après un court passage à Beauvais, il débarque à Amiens. C'est là, alors qu'il passe ses nuits devant l'église Saint-Honoré, qu'il fait la rencontre de la fille de Christiane Helbecque, bénévole dans une association. "Ma fille l'a accueilli chez elle mais elle avait un logement trop petit. J'ai dit à Abdou "tu vas venir à la maison." De quelques semaines, de quelques mois, on est arrivés à quelques années"

De la joie à la peur

Un hébergement qui se transforme en un acte plus fort : depuis le printemps 2022, Christiane a officiellement adopté Abdoulaye. Des démarches sont même en cours pour faire valoir cette adoption en Guinée. C'est un membre de la famille à part entière : "Il a appris à utiliser plein d'outils qu'il ne connaissait pas : le taille-haies, la scie sauteuse... Même la machine à coudre !", dit Christiane en riant.

Mais fin décembre dernier, une mauvaise nouvelle arrive chez la famille. Abdoulaye fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), délivrée par la préfecture de la Somme, après une demande de titre de séjour. L'Etat se justifie en expliquant que l'adoption n'est pas un motif suffisant de régularisation. Mais aussi que le jeune guinéen ne travaille pas. "On se bat pour qu'il puisse avoir le droit de travailler. Et on lui reproche maintenant de ne pas travailler. Alors qu'il travaille puisqu'il travaille au noir", se désole Christiane. Il fait des petits boulots comme livreur ou dans la restauration. Il y a quelques mois le patron d'une usine amiénoise a même fait une promesse d'embauche à Abdoulaye.

Depuis, Abdoulaye vit dans l'inquiétude la plus totale : "J'ai peur, je ne sais pas ce que je vais faire. Si je perd ma "Maman" je serai malheureux." Sa "Maman" comme il l'appelle, se bat. Christiane a sollicité l'aide d'une avocate, interpellé plusieurs élus dont le sénateur socialiste de la Somme Rémi Cardon, et lancé une pétition en ligne , qui a déjà recueilli plus de 600 signatures. Elle espère faire changer d'avis la préfecture de la Somme (interrogée, elle nous précise qu'elle n'a pour l'heure pas reçu de recours). Un combat qui rappelle celui de Guy de la Motte Saint-Pierre, un retraité amiénois qui s'est battu pour obtenir des autorisations de travail àdeux jeunes guinéens (l'un d'entre eux a finalement réussi à l'obtenir).

"Il y a un minimum d'humanité à avoir quand on prend une décision", réclame Christiane. "Cela fait 10 ans qu'il (Abdoulaye) est parti de Guinée. Il n'a plus son oncle abusif dont il a extrêmement peur car il est lié aux militaires actuellement au pouvoir dans le pays. Cela fait 4 ans que je le prends en charge, il ne coûte rien à la France. Laissez-le travailler ! Il va payer des impôts dans un an, il paiera les retraites des actifs. Un peu d'humanité ! Si la France ne veut plus d'immigrés qu'elle le dise haut et fort."