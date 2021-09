Une pièce de théâtre sur la pédophilie dans l'Eglise à Déville-lès-Rouen

La thématique est lourde. Mais depuis plusieurs années la parole se libère. Une pièce de théâtre "Pardon ?" sur la pédophilie dans l'Eglise est jouée ce vendredi au centre culturel Voltaire à Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Son auteur Laurent Martinez a lui-même été violé par un prêtre lorsqu'il avait huit ans dans la région lyonnaise.

"Être enfin moi-même"

A 51 ans, Laurent Martinez a décidé d'écrire cette pièce de théâtre. "La pièce a été écrite en 2017. Mais tout commence en 2015 lorsque j'ai décidé de changer de métier, je faisais du théâtre amateur pendant dix ans et j'ai décidé de devenir acteur. Et je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait j'avais ce viol qui me hantait au fond de moi, que j'avais enfoui et qui m'empêchait de jouer correctement", explique dans un premier temps Laurent Martinez.

"J'ai décidé de m'en débarrasser. Et à l'époque, j'approchais de mes 50 ans. Et j'ai trouvé que c'était le bon âge pour être enfin moi-même et me débarrasser de mes fantômes", poursuit-il.

Cette pièce raconte l'histoire d'un homme et une femme. Le mari a été victime d'un curé pédophile "_et on voit l'impact que ça a sur sa relation amoureuse avec cette femme quand il est adulte. Avec les difficultés que cela entraîne. Et puis en parallèle il y a un autre duo avec une religieuse qui essaie de faire bouger les choses avec un prêtre conservateur, et les duos s'enchaînent comme cela tout au long de la pièc_e", détaille Laurent Martinez.

A la fin de cette pièce, il y a un échange avec le public. "Ca, je ne l'avais pas anticipé, il y a beaucoup de questions sur le mariage des prêtres, des questions sur moi, sur ma vie, est-ce que j'ai toujours la foi par exemple (...) non je ne l'ai plus, je l'ai perdu très rapidement quand j'étais enfant. J'essaie juste d'avoir la foi en moi", raconte l'auteur de la pièce.

