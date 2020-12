"Une pile, un don, de l'énergie pour le Téléthon"avec Sud Rhône environnement

Plus d'une tonne de piles collectées par Sud Rhône environnement en 2019

"Triez vos piles usagées, vous ferez un geste pour l'environnement et un geste pour le Téléthon". C'est le message de Sud Rhône environnement, le syndicat mixre basé à Beaucaire qui collecte les ordures sur 53 communes du Gard et des Bouches-du-Rhône. Jusqu'au 15 janvier 2020, chaque pile usagée que vous ne jetterez pas à la poubelle pourra être recyclée. Le syndicat mixte s'associe à l'opération "Une pile égal un don, de l'énergie pour le Téléthon" lancée par Batribox, l'un des deux organismes qui recyclent les piles en France. "Toutes les piles que nous allons pouvoir collecter sur notre territoire vont pouvoir être recyclées par l'éco-organisme, explique Marie Ginoux de Sud Rhône environnement. L'éco-organisme reversera ensuite au Téléthon, de l'ordre de 250 euros pour une tonne de piles." L'an dernier, plus d'une tonne de piles a pu ainsi être collectée sur son secteur. Les 8 millions de piles récupérées l'an dernier à travers toute la France avaient permis de verser un chèque de 48.325 euros au Téléthon.

Un geste aussi pour l'environnement

Sud Rhône environnement recycle actuellement 78% des piles collectées. Il en reste 22% à recycler. "Ces piles nécessitent vraiment de suivre la bonne filière car ça a un impact environnemental non négligeable. On retrouve encore des piles dans les ordures ménagères mais également dans la nature. Ce sont des déchets fortement polluants." Pour s'en débarrasser, il suffit de les rapporter dans les petits commerces ou les supermarchés dans des boites à pile. On en trouve aussi dans les déchetteries.