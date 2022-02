Une piscine avant la fin 2022 à Guéret ? La maire "ne fait plus de pronostic" par crainte des retards

2022, année de la piscine : c'est l'ambition affichée par la maire de Guéret lors d'un conseil municipal. Mais attention : cela signifie que le budget y sera largement consacré cette année, mais pas forcément que la piscine rouvrira d'ici la fin décembre. Elle est fermée depuis octobre 2020 parce qu'elle menaçait de s'effondrer. Invitée de France Bleu Creuse ce mercredi, Marie-Françoise Fournier préfère rester prudente. "Je ne fais plus de pronostic parce que sur tous les dossiers de chantiers qu'on a traités, on a eu des aléas, des retards imprévus, des ouvriers qui n'ont pas pu venir à cause du covid... On a toujours des délais supplémentaires à assumer."

Je fais tout pour que les délais soient les plus courts possibles

Son objectif reste une réouverture avant la fin d'année, mais elle ne s'avance pas sur une date. "Ce sont des dossiers très longs. Les marchés publics concernant les entreprises et le choix des artisans devraient se faire en juin. Les travaux commenceront si tout se passe bien à ce moment-là. L'échéance de septembre sera très serrée mais j'ai tout fait depuis le début pour que les délais soient le plus courts possibles."

Un "labyrinthe de travaux" à Guéret

L'autre chantier qui empoisonne la municipalité concerne le musée de la Sénatorerie. Les travaux seront terminés cet été... mais seulement en partie ! La partie agrandissement prendra fin, mais commencera alors un autre chantier pour rénover l'ancien bâtiment. Les élus ont en effet eu la mauvaise surprise de découvrir des moisissures, des problèmes d'électricité et des fuites dans la toiture en décembre. La facture s'est donc alourdie d'1,2 millions d'euros.

On va d'aléas en aléas

"La nouvelle structure construite pourra être terminée cet été. Par contre, elle ne recevra pas la public mais abritera seulement la billetterie et les réserves. L'ancien musée nécessite de très gros travaux car certaines salles, les plus grandes, ne sont plus habilitées à accueillir les visiteurs !" Cet été commenceront les travaux de cet ancien musée. Cela nécessite une phase de déménagement : les réserves devront être déplacées de l'ancien vers le nouveau musée. Après les travaux, il faudra replacer les œuvres dans l'ancien bâtiment rénové.

"Franchement, je ne peux pas parler d'une échéance plus positive que la fin 2023 pour l'accueil du public au musée", soupire Marie-Françoise Fournier. "On va d'aléas en aléas, se projeter dans le temps est très compliqué."

Le petit théâtre bientôt ressuscité ?

Entre les retards des travaux du musée et de la piscine, et les malfaçons sur le réseau de chaleur, le sentiment partagé par les Guérétois est celui d'une ville qui tombe en morceaux. Comment l'expliquer ? La maire de Guéret pointe à demi-mots ses prédécesseurs : "On hérite de chantiers lancés par la précédente municipalité. Tous n'ont pas été négatifs notamment l'IRFJS, la mairie et la maison des associations. Mais pour le musée, franchement : penser à mettre cinq millions dans une structure qui recevra une billetterie et des œuvres, et ne pas prévoir un seul pot de peinture pour l'ancien musée... J'ai l'impression d'halluciner."

Elle rappelle le feuilleton de la piscine : "La compétence est passée à l'agglomération en 2013, la mairie à l'époque ne fait plus de travaux en pensant qu'un centre aqualudique va être créé mais ça ne se fait pas... résultat la piscine devient dangereuse pour le public et on doit le prendre en charge aujourd'hui." La rénovation du réseau de chaleur n'a pas de conséquence financière pour les Guérétois, rappelle l'élue, mais perturbe la circulation. "Tous nos projets de pistes cyclables et d'aménagement des rues sont bloqués."

Ces nombreux chantiers et retards ralentissent la mise en place des autres objectifs que la maire avait dans son programme, notamment la rénovation du petit théâtre. "Des tas de projets sont repoussés car mon but est de ne pas augmenter les impôts et ne pas endetter davantage la ville", explique l'élue. "Pour le petit théâtre, cela suit son cours. On va choisir nos maîtres d'œuvre. C'est un chantier très long car c'est un monument classé, on ne peut pas faire n'importe quoi", explique-t-elle. La maire de Guéret envisage un début des travaux du petit théâtre début 2023.