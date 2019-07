Une piscine flottante inaugurée au plan de la Riaille à Apt

Apt, France

Un plus certain pour la base de loisirs du plan d'eau de la Riaille à Apt. Une piscine flottante composée de deux bassins (enfants et adultes) vient d'être installée sur le lac. Elle ouvrira officiellement mardi 9 juillet à 13 heures après plusieurs mois de travaux et 2,5 millions d'euros d'investissement. Cet espace de baignade aménagé dans les eaux du lac -dont la qualité est approuvée par l'Agence Régionale de Santé- sera ouvert tous les jours de la saison de 13 heures à 19 heures.

Une piscine surveillée et gratuite

Trois maîtres nageurs en assureront la surveillance quotidienne. L'accès à la piscine sera gratuit. Il s'agit de la première étape de l'aménagement de ce site très prisé des aptésiens, des habitants du Luberon et des vacanciers. Un Skate Park, un club de voile, des pédalos et un téléski nautique devraient compléter les équipements de la base de loisirs dans les tous prochains mois.

Dominique Santoni maire d'Apt : "nous voulons en faire un lieux d'accueil pour les habitants et les touristes"