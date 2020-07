Une piscine installée en plein cœur de Nice pour l'été

Jeunes et moins jeunes vont pouvoir venir se rafraîchir en plein centre de Nice et profiter de cours de natation cet été.

Tout l'été, des cours de natation, d'aquagym ou encore d'aquabike sont proposés sur la promenade du Paillon en plein cœur de Nice . Un bassin provisoire a été installé par la municipalité. Pour profiter de cette piscine en plein air, il faut s'inscrire.

Parmi lesactivités proposées, les bébés nageurs pour les enfants de 6 mois à 3 ans avec des cours tous les dimanches matins. Les enfants de 4 à 6 ans pourront eux apprendre à s'immerger, à flotter grâce au Jardin Aquatique organisé avec un maître-nageur. Des cours de natation sont aussi prévus pour permettre aux petits Niçois d'apprendre à nager. Des cours proposés en partenariat avec la Fédération Française de Natation. Les enfants des centres de loisirs de Nice pourront bénéficier de l'opération nationale "J'apprends à nager", lancée par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.

Des séances d'aquagym sont aussi proposées le matin de 8h à 10h pour les seniors niçois détenteurs de la carte Seniors Plus. Entre 12h30 et 13h30 des cours d'aquabike et d'aquafitness seront également proposés tout l'été du 6 juillet au 31 août. Les tarifs proposés sont abordables. L'abonnement bébé-nageurs s'élève à 20 euros, 50 euros l'abonnement à l'aquafitness et 70 euros les 10 séances d'aquabike.

Pour s'inscrire il faut se rendre à la piscine provisoire sur la promenade du Paillon, en face du lycée Masséna. Accès en tram avec la ligne 1 arrêt Cathédrale-Vieille Ville. Renseignements possibles aussi au 06.80.58.34.39. Les cours démarrent ce lundi 6 juillet avant il est possible de profiter de la piscine en plein air en réservant des créneaux via sur le site https://natationazur.fr/nice/