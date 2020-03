Une pizzeria de Châteauroux offre des repas par solidarité

L'équipe de la Boite à pizza de Châteauroux a décidé d'offrir des pizzas à plusieurs catégories de personnels et de bénévoles mobilisées pendant la crise du coronavirus.

De nouveau, le Berry s'illustre par sa générosité et sa solidarité pendant cette crise exceptionnelle que constitue le Covid 19.

L'entreprise La Boite à pizza de Châteauroux a décidé d'offrir des dizaines de pizzas aux personnels de Châteauroux Métropole en charge de la collecte des ordures, aux personnels du laboratoire Lescaroux, à des ambulanciers, au personnel de la Clinique Saint François mais aussi aux livreurs de repas à domicile, aux cuisiniers de l'Unité de production culinaire ou encore aux bénévoles des Restos du Cœur. Au moins une soixante de pizzas ont été offertes.

Plusieurs livraisons ont déjà été effectuées, d'autres doivent l'être dans les prochains jours.

Toute l'équipe de la Boite à pizza est mobilisée : certains viennent plus tôt pour préparer et livrer bénévolement et la direction offre la matière première.

Dans un communiqué, la gérante de l'entreprise à Châteauroux, Alice Kichenin Bousquié, explique son geste : " Une façon d'encourager et de donner un peu d'énergie. Nous sommes heureux de pouvoir leur dire merci pour ce qu'ils font au quotidien pour nos concitoyens".