Une place Arnaud Beltrame a été inaugurée à Tours ce dimanche

Tours, France

Ne dites plus place du Christ-Roi à Tours Nord mais place Arnaud Beltrame. La place ou se trouve l'église du Christ-Roi avenue Maginot à Tours a été baptisée ce dimanche "place du Colonel Arnaud Beltrame, 1973 - 2018 héros français victime du terrorisme". La plaque a été dévoilée par la préfète d'Indre-et-Loire et le maire de Tours Christophe Bouchet. Arnaud Beltrame est mort il y a un an en prenant la place d'un otage dans un supermarché de Trèbes dans l'Aude. Une cérémonie à laquelle ont participé gendarmerie, anciens combattants mais aussi de nombreux élus, l'archevêque de Tours Mgr Aubertin et de nombreux citoyens qui se sont massés le long des barrières au niveau de l'arrêt du tramway.

Les citoyens massés devant la place © Radio France - Jean Lebret

C'est un bel hommage selon le colonel Gonzague Prouvost

Le colonel Gonzague Prouvost qui commande le groupement de gendarmerie d'Indre-et-Loire s'est dit ému et fier de cet hommage : "Nous gendarmerie, avons un grand sentiment d'humilité parce que cet hommage que nous rendons à notre camarade Arnaud Beltrame nous oblige dans la mission qui est la notre, c'est un honneur que la gendarmerie soit honorée ici à Tours".

Le colonel Prouvost a bien connu Arnaud Beltrame pour avoir été avec lui en classe préparatoire à l'école de St Cyr, les deux hommes se sont ensuite retrouvés pour un an de stage en formation spécialisée pour l'école de gendarmerie.

en France près de 150 communes ont décidé de rendre hommage à ce gendarme en baptisant une rue, une place ou un établissement public à son nom. Arnaud Beltrame est mort il y a un an en prenant la place d'un otage dans un supermarché de Trèbes dans l'Aude.,