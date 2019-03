Une place Arnaud Beltrame inaugurée à Saint-Étienne

Un an pile après l'attaque terroriste dans l'Aude qui avait coûté la vie à quatre personnes, la ville de Saint-Étienne a inauguré ce samedi une place Arnaud Beltrame, pour rendre hommage à celui qui n'avait pas hésité à se substituer à une otage au péril de sa vie.

Sous un soleil aussi éclatant que le courage dont a fait preuve Arnaud Beltrame il y a tout juste un an, la ville de Saint-Étienne a inauguré ce samedi après-midi une place au nom de ce colonel de gendarmerie qui n'avait pas hésité à se substituer à une otage le 23 mars 2018 dans le Super U de Trèbes, pris pour cible par Rédouane Lakdim, un terroriste qui a fait quatre victimes ce jour-là dans l'Aude.

Inauguration de la place Arnaud Beltrame à #Saintetienne en présence du maire @PerdriauGael et du préfet de la #Loire et devant de nombreux citoyens pic.twitter.com/vUV1nU6Bjr — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) March 23, 2019

Le maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau, le préfet de la Loire Évence Richard et le colonel Romain Pascal, commandant de la gendarmerie de la Loire ont inauguré cette place, située au niveau de la rue Bergson. Le maire et le préfet ont rendu hommage dans leur discours à "l'abnégation" et au "dévouement" d'Arnaud Beltrame. "Il est mort en héros de la République française," a déclaré Gaël Perdriau. "En sacrifiant sa vie pour en sauver une autre, il a permis de faire triompher notre humanisme contre les forces du mal, sur ce terrorisme."

Le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau a rendu hommage à un "héros de la République" dans son discours. © Radio France - Maxime Bacquié

"Respect, admiration, héros"... les Stéphanois rendent hommage à Arnaud Beltrame

De nombreux citoyens étaient également présents, pour saluer la mémoire d'Arnaud Beltrame. "Je suis venue spécialement parce que ce qu'il a fait me touche beaucoup, je pense à sa famille," témoigne Nicole. "Il faut avoir du respect, de la considération et de l'admiration pour ceux qui font ça," ajoute Josie. "C'est un héros, donc être là c'est symbolique, tout le monde ne l'aurait pas fait," conclut Trinidad. Saint-Étienne est la quatrième commune de la Loire à rendre hommage de la sorte au colonel Arnaud Beltrame depuis un an.