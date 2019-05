Une place Joël Robuchon inaugurée à Mauléon dans les Deux-Sèvres

C'est une première en France, une place Joël Robuchon a été inaugurée ce samedi à Mauléon, dans les Deux-Sèvres, en présence de la famille du chef, d'élus et de proches. Une cérémonie émouvante.

Les fils de Joël Robuchon, Louis et Éric, sa fille Sophie, Jean-Pierre Raffarin et le maire de Mauléon Pierre-Yves Marolleau ont inauguré ensemble la place

Mauléon, France

C'est une première en France. Une place Joël Robuchon a été inaugurée ce samedi à Mauléon, dans les Deux-Sèvres. C'est là que le jeune Joël, qui était encore loin d'être chef, a passé deux ans de sa vie au presbytère de la ville, entre 11 et 13 ans.

La famille de Joël Robuchon était présente, sa fille Sophie ainsi que ses deux fils Eric et Louis. Ce dernier d'ailleurs était très ému au moment de dévoiler la plaque avec le nom de son père. "C'est son nom qui reste pour l'éternité, c'est quelque chose de très fort", sourit-il. "C'est comme si il était là, avec nous et je pense qu'il aurait été très content de cette journée."

Les proches et la famille de Joël Robuchon devant la plaque de la nouvelle place qui porte son nom © Radio France - Alexandre Frémont

"Joël Robuchon fait parti de la mémoire des Mauléonnais"

De nombreux chefs cuisiniers étaient présents, ainsi que son ami et ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Après une visite guidée dans la ville sur les traces de Joël Robuchon, le cortège de plus de 200 invités rejoint cette toute nouvelle place située sous l'abbaye de Mauléon.

Il y avait une certaine logique pour le maire de la commune, Pierre-Yves Marolleau, de baptiser cette place ainsi : "On vit avec une mémoire et Joël Robuchon fait parti de la mémoire des Mauléonnais donc il faut la garder", détaille-t-il. "C'était important de réunir tous ces gens autour de sa mémoire. Il est parti trop vite alors qu'il voulait revenir ici. Il y est venu 4 ou 5 déjà mais il ne demandait qu'à revenir. C'était vraiment une émotion qui n'était pas feinte quand il était là", termine le maire. Il se souvient d'une fois où il est passé dans la commune, là où il étudiait et il a versé une larme.

La cérémonie a duré plus d'une heure © Radio France - Alexandre Frémont

Une chanson sur la cuisine du chef

Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, lui aussi, l'entendait beaucoup parler de cette commune des Deux-Sèvres. "Ça fait beaucoup de pression au cœur de voir cet enracinement qu'il avait, et de voir combien cette personne qui était très mondiale, il avait des restaurants partout dans le monde, était en même temps très local".

Les enfants de l'école de la commune ont même créé pour l'inauguration une chanson en l'honneur du chef. Elle reprend tous les plats qu'il avait élaborés, avec bien-sûr la fameuse purée de pomme de terre.

Munis de leur toque, les jeunes élèves de l'école de Mauléon ont chanté une chanson en hommage au chef Robuchon © Radio France - Alexandre Frémont

La chanson en l’honneur de #JoelRobuchon entonnée par les enfants de #Mauleon sur la place qui va bientôt porter son nom #DeuxSevres#chefpic.twitter.com/EGyeF7NZn2 — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) May 25, 2019

Au pupitre, les élus et les proches se succèdent. Certains versent quelques larmes, comme le représentant de Fleury-Michon. D'autres livrent des témoignages sur la jeunesse du chef aux 32 étoiles. Comme André, ancien camarade de chambre de Joël Robuchon au presbytère en 1957. "Je me souviens d'un cours de gym avec notre professeur de l'époque, c'était au Château, on avait fait la marche des canards, rigole André. J'ai fait la marche des canards avec Joël Robuchon!"

Ça fera un an en août prochain que le chef est décédé et il a désormais sa propre place. Mauléon est pour le moment la seule en France.