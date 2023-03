Une plainte collective déposée à Marseille pour dénoncer la pollution par le port

Une nouvelle étape ce mercredi dans le long combat des habitants du littoral marseillais contre la pollution du port générée notamment par les bateaux de croisières. Les associations, "Cap au Nord" et "Alternatiba", ainsi que des riverains des quartiers de l'Estaque et de Mourepiane dans le 16e arrondissement, déposent une plainte collective ce mercredi à Marseille.

Après des recours administratifs et civils, première procédure pénale

Une première dans ce combat vieux de 30 ans. La procédure pénale vise la "mise en danger de la vie d'autrui" et le "préjudice écologique", selon Marie Prost-Coletta, présidente de Cap au Nord. "On a besoin que soit éclairci, grâce aux moyens de l'Etat, ce qui nous arrive sur les quartiers nord, sur le littoral mais aussi sur toute la ville. Sur une année, avec les capteurs installés par les habitants, on est trois fois au-dessus des normes de l'OMS ! Donc on ne peut pas continuer comme ça. On a besoin que la justice utilise les moyens de l'Etat pour que l'on sache vers qui demander ce qu'il faut faire. On a des idées mais on veut que les choses soient portées par la collectivité".

Des habitants inquiets pour leur santé

Les riverains dénoncent depuis 30 ans des maladies et problèmes de santé liés, selon eux, à l'air pollué qu'ils respirent toute l'année. Un air chargé en souffre, aux particules fines et autres dioxydes d'azote. France Bleu Provence a vérifié l'inquiétude des habitants.

