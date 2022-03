Une plainte dans le Var pour dénoncer le danger des ralentisseurs sur notre santé

Les ralentisseurs, les dos d'ânes toujours dans le viseur de l'association dans le Var "Pour une Mobilité Sereine et Durable (PUMSD)". Son président Thierry Modolo vient de porter plainte contre X auprès du parquet de Toulon. Après une première plainte, toujours en cours d'instruction et déposée au pénal en 2020, sur la dangerosité des coussins berlinois sur nos routes, l'association varoise "anti-ralentisseurs" accuse aujourd'hui tous les ralentisseurs et autres dos d’âne de "mise en danger de la vie d’autrui " en augmentant la pollution.

Des ralentisseurs dangereux pour la santé en raison de la pollution

Cette plainte fait suite à une étude réalisée par l’association en collaboration avec la ligue de défense des conducteurs sur les ralentisseurs pour analyser et chiffrer l'impact sur la consommation de carburant, la pollution et les émission de gaz à effet de serre de plusieurs véhicules représentatifs du parc automobile français à chaque fois que ces voitures passent sur un ralentisseur. D'après Thierry Modolo les études montrent une augmentation des émissions de CO2 de 26 à 28% par véhicule et par ralentisseur. Autre enseignement un ralentisseur induit une augmentation des émissions de particules fines de 300 à 1000% en fonction du type de particules. Thierry Modolo évoque également une pollution "sonore", le bruit que génèrent les véhicules qui passent sur ces ralentisseurs et les vibrations pour les maisons riveraines.

A travers cette plainte Thierry Modolo espère que le procureur de la République lancera une instruction et qu'elle visera toute la chaîne : les élus, les responsables des services techniques des communes qui doivent contrôler la légalité des ralentisseurs, et des chefs d'entreprises qui installent les infrastructures.

Le tribunal administratif de Toulon l'a déjà débouté face à Toulon Provence Méditerranée et au département du Var l’été dernier avec selon lui 800 ralentisseurs illégaux (dimensions et implantations). L’appel a lieu lundi à Marseille.