Une plaque à la mémoire d'Adrien Perez dévoilée à l'endroit où il a été tué

Ce samedi 4 mai, famille et proches d'Adrien Perez, anonymes et élus locaux étaient réunis à l'endroit où le jeune homme de 26 ans a été tué en juillet dernier. Une plaque en sa mémoire a été dévoilée.

Meylan, France

Les gorges étaient serrées et les yeux remplis de larmes ce samedi après-midi à Meylan, à l'endroit où Adrien Perez a été tué.

Environ 200 personnes, proches d'Adrien, élus et anonymes, ont fait le déplacement pour cet hommage. © Radio France - Elisa Montagnat

Famille, amis et proches d'Adrien Perrez étaient réunis, ainsi que des élus locaux et des anonymes, pour honorer la mémoire du jeune homme de 26 ans poignardé à la sortie d'une boite de nuit le 29 juillet dernier en voulant défendre ses amis. Avant le dévoilement de la plaque, la mère et la sœur d'Adrien ont pris la parole pour raconter à quel point Adrien leur manque. Puis une minute de silence a été observée.

La plaque en l'honneur d'Adrien Perez, tué à la sortie d'une boite de nuit le 29 juillet dernier à Meylan. © Radio France - Elisa Montagnat

Pour Patricia Perez la mère d'Adrien, cette plaque, apposée sur le mur du cimetière de Corenc, est importante "Pour Adrien, mais aussi pour que l'on n'oublie pas cette violence qui est bien installée dans notre pays. Nos politiques, nos dirigeants de tout bords confondus ne font rien... Alors je leur dis : oubliez vos différents et réunissez-vous, discutez. On ne pourra peut être pas vaincre cette violence, mais au moins en enrayer une bonne partie."

