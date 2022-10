Une plaque à la mémoire de Samuel Paty inaugurée à Ruffec dans l'Indre

Il y a deux ans, le 16 octobre 2020 Samuel Paty, enseignant d'histoire-géographie était assassiné à quelques pas de son établissement dans les Yvelines. L'auteur des faits l'a pris pour cible, lui reprochant d'avoir montré en cours à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet. Depuis vendredi et tout au long du week-end les hommages se sont multipliés en France comme chez nous en Berry. À Bourges (Cher) une rue a été renommé en sa mémoire, à Ruffec (Indre) c'est une plaque qui a été inaugurée devant la mairie.

Même si l'on est une commune rurale, nous sommes tous concernés - Philippe Latournerie enseignant et élu

Une vingtaine de personnes étaient présentes ce samedi devant la mairie de Ruffec. Des élus de la commune mais aussi député, sénatrice et sous-préfète ainsi que des habitants et des enseignants. Ils sont venus rendre hommage à Samuel Paty. C'est le cas de Philippe Latournerie, enseignant d'histoire-géographie au Blanc et élu de Ruffec. Il rappelle l'importance de ce geste mémoriel dans une commune rurale de quelques 600 habitants. "C'est aussi le fait de ne pas oublier les valeurs qui étaient défendues par Samuel Paty, des valeurs qui nous concernent tous. Même si l'on est une commune rurale ou bien si l'évènement s'est passé loin de chez nous, nous sommes tous concernés" explique-t-il.

Philippe Latournerie et ses collègues enseignants ont inauguré la plaque. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

C'est le même combat qui s'engage pour la liberté, pour le respect des personnes - Père Patrick Guinnepain

Dans le public, reconnaissable à son col romain, il y a le père Patrick Guinnepain. L'homme d'Eglise rappelle que l'assassinat de Samuel Paty s'inscrit dans une triste lignée d'attaques terroristes. "L'attentat est lié à deux autres : celui contre le colonel Beltrame et celui contre le père Hamel. On voit bien que ce sont trois institutions qui ont été agressées et donc à partir de là, on voit bien que c'est le même combat qui s'engage pour la liberté, pour le respect des personnes. On est tous touchés de la même manière" confie-t-il.

La plaque rend hommage à Samuel Paty enseignant et "éveilleur de conscience". © Radio France - Delphine-Marion Boulle

L'ignorance, c'est l'horreur. La vigilance passe par l'instruction - Edith Vachaud, maire de Ruffec

Pour la mairie qui porte ce projet depuis un an désormais, c'est aussi un geste de vigilance. "L'ignorance, c'est l'horreur. C'est l'instruction qui est la base de tout pour moi et cette vigilance passe par l'instruction" explique la maire Edith Vachaud, elle-même ancienne institutrice. Cette plaque est non seulement un hommage à Samuel Paty mais aussi à l'ensemble du corps enseignant bien malmené ces derniers temps selon elle.

Sur la plaque, on peut d'ailleurs lire "en hommage à Samuel Paty (...) victime du terrorisme islamiste dans l'exercice de sa mission d'enseignant et d'éveilleur de conscience".