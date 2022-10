Une plaque commémorative en hommage à Robert Hébras, dernier survivant du massacre d'Ouradour-sur-Glane

Une plaque au nom de Robert Hébras a été dévoilée ce mercredi 5 octobre, devant l'espace culturel, au sud de Limoges, qui portera son nom. C'est un espace de 850 mètres carrés, dont les travaux commenceront en 2023 et qui accueillera un accueil de loisir pour les enfants, un bloc pour les activités des plus âgés, et un espace de jeu extérieur.

L'inauguration de l'espace éco-responsable, avec récupération d'eau et autonome en énergie, est prévue pour mi-2024. Le coût des travaux est de 1,4 millions d'euros.

Transmettre l'histoire

Lors de l'inauguration de la plaque portant son nom, Robert Hébras lui-même était présent, survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane. "C'est quand même un lieu très important. Ce n'est pas une rue dans un coin. Là, je pense qu'on se souviendra peut être de moi et de l'histoire après mon départ. Et pour les 643 victimes qui dorment à Oradour, ce sera un moyen de ne pas les oublier" témoigne l'homme de 97 ans.

Il est important que nous nous souvenions

Ce centre culturel sera à destination des jeunes et des moins jeunes. Toutes les générations pourront donc connaître l'histoire du survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane. "Il est important que nous nous souvenions. Il est important que nous sachions. Donner un nom, c'est un emblème, c'est un symbole fort qui va rester. C'est une occasion pour s'interroger. Chacun s'interrogera sur 'Qui était Robert Hébras' ? C'est important parce qu'en s'interrogeant sur 'Qui était Robert Hébras', on trouvera l'histoire" martèle le maire de Limoges, Emile Roger Lombertie.

La petite fille de Robert Hébras, Saga, était présente à cette inauguration. Elle portera la voix de son grand-père pour les nouvelles générations.

