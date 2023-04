Une plaque commémorative inaugurée à Pourville en l'honneur des aviateurs décédés en 1944

Une plaque commémorative est inaugurée ce jeudi 20 avril au matin, suivi d'un recueillement au cimetière militaire de Grandcourt, en l'honneur des sept aviateurs, membres d'équipage du Halifax qui s'est écrasé le 20 avril 1944 près de Pourville (Seine-Maritime). 79 ans après, des familles ont fait le déplacement spécialement pour l'occasion.

Elle pourront aussi visiter l'exposition organisée par François Kowal, passionné et président de l'association Pilotes et compagnie, à l'Espace de la Mer de Pourville. Y sont exposés des éléments de l'avion, train d'atterrissage, mitrailleuses, éléments du fuselage, qu'il a retrouvé. Aidés d'autres bénévoles, François Kowal a mené pendant plusieurs mois de fouilles, à trente centimètres de profondeur et pas plus, il n'avait pas le droit de descendre plus bas.

De quoi émouvoir Ann Jones, nièce de l'un des pilotes disparues, elle est venue spécialement de Californie pour l'occasion : "Ma grand-mère surveillait à la porte la nuit, espérant qu'il revienne un jour. Mes grands-parents n'ont jamais vraiment su ce qu'il s'était passé et ce qu'il était devenu. Alors on ne pouvait pas ne pas venir ici aujourd'hui, je pense qu'à la cérémonie, il y aura beaucoup de larmes".

Au programme de cette journée du 20 avril, inauguration de la plaque, donc, à 10h au parking de l'huîtrière, suivie d'un recueil au cimetière militaire de Grandcourt où sont enterrés deux des membres de l'équipage, dans l'après-midi. L'exposition des morceaux de l'avion est à retrouver à l'espace de la mer de Pourville ce jour, ou les 13 et 14 mai à l'aérodrome de Dieppe.