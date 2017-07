Une plateforme téléphonique pour le bailleur social Mistral Habitat

Mistral Habitat dispose désormais d'une plateforme téléphonique avec six agents, chargés de répondre aux questions des locataires et des entreprises qui travaillent pour le bailleur social de Vaucluse.

Mistral Habitat veut répondre le plus rapidement possible aux locataires ou à ceux qui recherchent un logement social en Vaucluse.

Le bailleur social a mis en place une plateforme téléphonique au Pontet. Six agents y sont affectés et répondent à tous les appels venant notamment des quatre agences d'Avignon, Orange, Carpentras et Cavaillon.

"Un audit a révélé que 60% des appels téléphoniques vers Mistral Habitat, ne trouvaient pas de réponse." Jean-Baptiste Blanc, le président de Mistral Habitat.

Jean-Baptiste Blanc, président du bailleur social Mistral Habitat. Copier

Mistral Habitat a désormais une plateforme téléphonique pour répondre aux questions des locataires du bailleur social.