Journéedechasse.com : une plateforme calquée sur le modèle Airbnb pour les chasseurs

C'est quelque chose que Paul Ponsard avait remarqué sur les forums de chasseurs. Ceux-ci ont une envie de plus en plus grande de découvrir d'autres territoires et d'autres façons de chasser. C'est à partir de ce constat que Paul Ponsard a eu un l'idée d'un site, calqué sur Airbnb, qui mette en relation des chasseurs en quête de nouvelles expériences et des chasseurs hôtes partout en France.

Des chasseurs en quête de nouvelles sensations

"On ne chasse pas de la même façon que dans les Landes ou dans les plaines picardes. Les rituels peuvent varier d'un territoire à l'autre, l'ambiance est différente, les gens sont différents. Les gens qui chassent en battue ont envie de découvrir la fauconnerie dans un autre département. Cela permet d'avoir des sensations différentes et c'est ça que cherche le chasseur " explique Paul Ponsard.

L'idée est là, mais le déclic vient avec une réforme des prix des licences de chasse en 2019. Avant, la licence nationale, qui permet de chasser dans tout le territoire national coûtait 400 euros, soit 200 euros de plus que la licence départementale. Depuis, les deux coûtent 200 euros. Le site est donc crée à l'automne 2019.

Des chasseurs hôtes qui veulent transmettre

Journéedechasse.com compte aujourd'hui environ 200 hôtes dont 15 en Dordogne, parmi lesquels Patrick Caramel, président de l'association de chasse de Sénac-et-Saint Julien : "C'est très intéressant de discuter et de partager notre passion commune". Et puis, d'accueillir les chasseurs permet à l'association de récupérer de l'argent en plus pour financer son fonctionnement.