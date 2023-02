Une plateforme d'entraide pour "donner un peu de son temps" lancée à La Garenne-Colombes

Un coup de main pour bricoler, descendre les poubelles ou faire des courses. Voilà ce que peuvent proposer depuis ce jeudi les habitants de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) à d'autres Garennois. La mairie a mis en place une plateforme d'entraide intitulé " Un jour, une heure, une minute " à destination de ses administrés. Il s'agit en fait de bénévolat. "Chacun peut donner une journée, une heure ou une minute de son temps", affirme Philippe Juvin, l'ancien maire de la ville, à l'initiative de ce projet.

Pour proposer ses services ou en demander, il faut joindre le 06.28.70.54.80, envoyer un mail à l'adresse : 1jour1heure1mn@gmail.com ou compléter un formulaire d'inscription en ligne . Un bénévole se chargera alors de mettre en relation les personnes concernées.

Une idée venue en lisant les mémoires de Barack Obama

"*C'est simple, vous appelez et vous dites 'Moi, j'ai la possibilité de donner une minute par jour de mon temps ou une heure par jour et je sais faire ça, ça et ça.' Et on vous dira à l'autre bout du fil '*il y a quelqu'un qui a du mal à se déplacer chez lui, qui est au troisième étage et qui a du mal à descendre ses poubelles. Il habite à deux minutes de chez vous. Est ce que vous pouvez aller le voir trois fois par semaine ?' et vous direz oui ou non", détaille Philippe Juvin.

Le député LR en a eu l'idée dit-il en lisant les mémoires de Barack Obama, l'ancien président américain : "Durant sa campagne électorale, il recherchait des gens pour lui donner un coup de main et il avait dit "C'est simple, si vous avez une journée à me donner durant la campagne, c'est formidable. Si vous avez une heure à me donner, c'est formidable. Mais si vous n'avez qu'une minute à me donner, donnez la moi pour passer un coup de fil et convaincre les gens de voter pour moi'.

Le principe plait aux Garennois

Une idée qui doit permettre selon Philippe Juvin d'aider à structurer le bénévolat dans la ville. "Il faut faire sauter toutes les barrières que nous nous mettons nous mêmes. Parce qu'en fait, chacun a des talents. Et l'idée, c'est de permettre à tous les hommes et les femmes qui composent la société de laisser exprimer leurs talents et leurs potentialités. Tout le monde peut aider tout le monde. Et il ne faut pas dire que je n'ai pas le temps puisqu'une minute on l'a tous et il ne faut pas dire je ne sais rien faire, parce que changer une ampoule ou descendre une poubelle, on sait tout le faire", explique-t-il*.*

Et le principe semble plaire aux Garennois. "Moi, je suis bricoleur, donc je peux apporter en termes manuels, il n'y a pas de souci. Je pourrais donner de mon temps. C'est important de le faire il y en a besoin", estime Farid. Joëlle aurait d'ailleurs bien besoin d'un coup de main : "je fais partie des femmes seules, donc pour du bricolage j'ai besoin de quelqu'un, en l'occurrence pour de la peinture au plafond." Et la retraitée sait comment elle pourrait rendre la pareille. "En faisant la lecture à des personnes qui ne voient pas grand chose pour faire les courses par exemple", lance-t-elle.

Si l'idée séduit, il faut maintenant la faire connaitre à l'ensemble des habitants de la ville pour que le service se lance véritablement.