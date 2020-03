Coronavirus : une plateforme en ligne pour vous faire livrer à domicile des produits locaux occitans

Vous êtes confinés chez vous, vous ne pouvez plus sortir vous approvisionner en légumes et produits frais puisque les marchés de plein vent près de chez vous ont fermé. Il y a une solution. La Région Occitanie vient d’ouvrir une plateforme numérique de livraison à domicile de produits locaux. Elle doit permettre d’aider les agriculteurs et les commerçants de l’alimentaire à maintenir leur activité. Un appel à la solidarité est lancé aux consommateurs pour continuer à consommer local, en se faisant livrer les produits à la maison.

Déjà 800 producteurs géolocalisés

Le principe est simple. Les producteurs et les commerçants locaux s’inscrivent sur la plateforme en ligne solidarite-occitanie-alimentation.fr , ils indiquent les produits qu’ils proposent, et les jours et les lieux de livraison.

Pour connaitre les producteurs et les commerçants qui livrent leurs produits près de chez vous, il suffit de les géolocaliser sur une carte interactive. Vous pouvez ensuite les contacter par téléphone ou par mail pour passer commande.

Une carte interactive permet de géolocaliser les producteurs locaux proches de vous - capture Plateforme Région Occitanie

Un numéro « direct producteur »

Le Grand Marché, le Marché d’Interêt National de Toulouse a également mis en place un numéro unique, le : 05 67 22 30 85 . Il vous permet de passer commande auprès des 500 commerçants et producteurs qui alimentent quotidiennement le « ventre de Toulouse. »

Maguelone Pontier - directrice du MIN de Toulouse Copier

« Avec la fermeture des marchés, on a des producteurs qui se retrouvent évidemment avec de la production locale sur les bras. Heureusement, il y a une solidarité assez impressionnante. D’autres circuits de distribution comme les supermarchés récupèrent ces produits locaux. On compte aussi sur les consommateurs pour aller sur ce genre de plateforme pour aider nos producteurs à passer ce cap compliqué » explique Maguelone Pontier, la directrice du MIN de Toulouse.

Soyez solidaires des agriculteurs

Des exploitations agricoles cherchent de l’aide pour les récoltes (fraises, asperges…) Elles manquent de bras en cette période de coronavirus.

Vous pouvez les aider en contactant le numéro du service de remplacement : 05 61 94 81 63

