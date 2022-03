Une plateforme pour l'hébergement des familles d'Ukraine mise en ligne dans les Hautes-Pyrénées

La solidarité s'organise, et plutôt vite pour venir en aide aux ukrainiens, en guerre depuis une semaine. L'agglo paloise lance un centre de dons, le département des Hautes-Pyrénées lance une plateforme à destinations des collectivités, des mairies et des particuliers afin de recenser celles et ceux souhaitait héberger des familles d'Ukraine. "On n'a pas de prévision et il est difficile d'en avoir, dit le préfet des Hautes-Pyrénées, Rodrigue Furcy à propos de l'arrivée éventuelle de réfugiés, l'idée c'est d'être prêts, de centraliser et d'organiser les possibilités". Quelques heures après le lancement de la plateforme, 39 propositions ont été adressées via la plateforme, de quoi héberger 140 personnes d'après Rodrigue Furcy.

La plateforme est à retrouver en suivant ce lien.

"Une plateforme pour aider les familles sans solution" détaille le préfet des Hautes-Pyrénées, Rodrigue Furcy Copier