Une PME de Saint Cyr en Val boostée par le marché florissant du maquillage

2 ans après son rachat par le japonais Nippon Shikizai, l'ex entreprise Orléans Cosmétics de Saint Cyr en Val profite à fond de l'explosion du marché du maquillage. Elle va investir dans de nouvelles machines et à terme aussi recruter.

Orléans, France

Alors que doit s'ouvrir la semaine prochaine à Paris le salon professionnel Cosmetic 360, véritable vitrine pour la filière cosmétique du Centre Val de Loire, une visite était organisée ce lundi à l'usine Nippon Shikizai France, de Saint Cyr en Val, près d'Orléans. " On veut montrer que la Cosmetic Valley, ce ne sont pas que de grands noms et de grands groupes. Il y a aussi un tissu de PME qui joue un rôle primordial dans le succès de cette filière" explique Christophe Masson, directeur général du pôle de compétitivité autour de la cosmétique.

Des investissements pour moderniser l'usine de Saint Cyr en Val

L'usine Nippon Shikizai illustre aussi à elle seule la bonne santé du marché des cosmétiques. " Au niveau mondial, le marché a encore progressé de 7% cette année. C'est bénéfique pour les entreprises cosmétiques de la région qui exportent en moyenne 70% de leurs productions. Et concrètement sur notre territoire, ça se traduit par de nouveaux investissements " renchérit Christophe Masson.

Visite de l'usine Nippon Shikizai en présence du Président de Région, François Bonneau - @régioncentrevaldeloire

L'usine Nippon Skihizai , spécialisée dans la fabrication de poudres et de fards, travaille beaucoup en sous traitance pour de grandes marques. Mais, elle aussi profite du boom du marché. " On a une hausse des commandes. C'est indéniable !!" assure Jérôme Durand, le directeur du site.

Dans cette entreprise, où le savoir faire des salariés est très important, où le compactage des poudres se fait encore à la main, , le groupe japonais a d'ailleurs prévu des investissements. "On est en train d'acquérir de nouvelles machines pour répondre à la demande, une nouvelle ligne de production est aussi attendue". Au total, c'est un investissement d'un million d'euros qui est prévu cette année, rien que pour les machines. "On veut aussi élargir notre secteur Recherche et Développement pour répondre encore mieux aux demandes spécifiques de nos clients".

Aujourd'hui, Nippon Shikizai compte 40 salariés à Saint Cyr en Val mais à terme, elle devrait recruter 15 à 20 personnes supplémentaires.