Poitiers, France

Une Poitevine qualifiée pour la finale nationale de "Ma thèse en 180 secondes". Florine Ecale, doctorante à l'université de Poitiers fait partie des 16 lauréats qui s'affronteront le 13 juin à Grenoble. Elle travaille actuellement au laboratoire d'écologie et de biologie des interactions. Et présente une thèse sur le stress moléculaire du microbiote. Comme pour la demi-finale à Paris du 4 au 6 avril dernier, elle aura trois minutes pour convaincre le jury.

Un concours né au Québec il y a 7 ans

Le concours francophone "MT180s" est né en 2012 au Québec. Le principe pour les candidats : expliquer leur sujet de recherche en français et avec des termes simples, à l'attention du grand public, avec l'appui, s'ils le souhaitent, d'une unique diapositive et le tout en 180 secondes. Cet exercice de vulgarisation, original a un intérêt double pour les doctorant.e.s : il leur permet de rendre accessible les recherches au plus grand nombre et surtout les entraîne à l’art oratoire.