Une police municipale intercommunale pour Chinon Vienne et Loire, une première dans la Région

"En milieu rural, on n'échappe pas aux incivilités." Voilà comment Jean-Luc Dupont, le président de Chinon Vienne et Loire, justifie l'élargissement de la police municipale intercommunale (PMI) à l'ensemble de la communauté de communes. Jusque-là, elle n'était mutualisée qu'avec huit communes en plus d'intervenir à Chinon, Avoine et Chouzé-sur-Loire.

Cette PMI vient en complément dans la gendarmerie, qui garde le contrôle de l'enquête. Elle peut se déplacer pour des voitures mal stationnées, des incendies de poubelles ou des dégradations d'abribus. C'est donc un outil de plus, dans la dissuasion ou la prévention d'actes délictueux ans les communes jusque-là sans police municipale, comme Saint-Germain-sur-Vienne.

"Chez nous, il y a parfois des conflits de voisinage, de la petite délinquance et c'est bien de savoir que la PMI est là, estime Aline Plouzeau, la maire du village. J'ai de l'aide pour la rédaction des arrêtés municipaux alors qu'avant j'appelais systématiquement l'association des maires d'Indre-et-Loire. Et puis ça a un côté rassurant pour la prévention routière notamment. Notre commune est traversée par une route sur laquelle beaucoup d'automobilistes ne respectent pas la limitation de vitesse ou la signalisation. Et les contrôles de la PMI, ça ne peut être que bénéfique."

Deux euros par an et par habitant

Avec son élargissement territorial, cette police municipale intercommunale s'est étoffée. Elle compte, depuis le 1er octobre, neuf policiers contre sept auparavant, quatre agents administratifs et un dédié à la surveillance de la voie publique. Chacune des communes paye deux euros par an et par habitant pour financer cette unité. Du moins, pour l'instant. Car si les effectifs sont amenés à augmenter, cela coûtera plus cher.

Ce dispositif a été salué par le nouveau préfet d'Indre-et-Loire, Patrice Latron, lors de l'inauguration des locaux le 24 janvier. Il parle "d'une vraie force de frappe" quand le procureur de la République de Tours, Grégoire Dulin, aimerait aller plus loin. Il plaide pour la vidéoprotection "qui résout beaucoup d'affaires". Pour l'instant, sur le territoire intercommunal, seule Avoine en est dotée. Mais en 2024, Jean-Luc Dupont en promet aussi à Chinon, voire à d'autres points importants ou sensibles du territoire comme les ponts de Candes-Saint-Martin et Chouzé-sur-Loire.