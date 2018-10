Le Mans

Les images des inondations dans l'Aude en début de semaine l'ont tout simplement bouleversée. "J’ai vu à la télévision, cette femme qui expliquait comment elle avait escaladé avec son fils … elle ne sait pas comment elle a eu de la force. Ils ont tout perdu, ils n'ont pas grand choses ces gens là. J’ai parlé avec des personnes sur place, ils sont dans des états psychologiques très durs, on ne peut pas rester sans rien faire » raconte Diane. Cette policière de 42 ans originaire du Mans connaît ce genre de situation, une partie de sa famille avait dû faire face à des inondations en Bretagne récemment, "cela nous rend peut-être plus sensible" souligne Diane, avant d'ajouter: "nous n'avons peut-être pas grand chose mais on peut donner, on va taper aux portes des uns et des autres et on va foncer."

Dès le mardi 16 octobre elle décide donc de créer une page Facebook "Aides aux Sinistrés de l'Aude" pour lancer un appel aux dons. Puis tout s’enchaîne très rapidement, les messages sont nombreux. " J'ai été surprise car je pensais seulement à mon petit niveau personnel. Je suis fière que les gens puissent encore être solidaires. Je suis teigneuse aussi c'est peut-être pour cela que ça marche" dit -elle en souriant.

Car elle a dû se démener pour que cela fonctionne: "J’ai décroché mon téléphone pour trouver un transporteur et un lieu de collecte et ce n'est pas facile, les portes sont difficiles à pousser". Mais elle parvient tout de même à convaincre le transporteur Géodis de mettre deux camions à disposition gratuitement. Deux chauffeurs les achemineront bénévolement jusqu'à Carcassonne. « Certaines personnes sont méfiantes aussi. Mais là nous mettons tout dans le camion Géodis qui va jusqu’à Carcassonne et sur place la protection civile prend le relais. C’est vraiment du mano à mano» tient à souligner Diane.

De nombreux besoins encore dans l'Aude

Il reste désormais à remplir les cartons. Selon Diane, il faut des chaussures chaudes, des couvertures, des draps, des lits pliables pour les enfants, des matelas et aussi " tout ce qui peut aider les enfants", comme des jouets, des livres pour les plus petits.