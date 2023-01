Une policière parisienne médaillée pour son engagement envers les femmes victimes de violences

31 policiers ont été médaillés ce mardi 10 janvier lors d'une cérémonie organisée à Paris par la MGP, la mutuelle des forces de sécurité, pour récompenser les fonctionnaires qui se sont illustrés pendant ou en dehors de leur service. Maïva Hamadouche fait partie de mis à l'honneur. Sextuple championne du monde de boxe anglaise (-60 kg), elle anime depuis deux ans des cours de reprise de confiance en soi à Châtillon (Hauts-de-Seine) au sein d'une maison d'accueil d'urgences pour femmes victimes de violences.

"Déjà je leurs apprends la gestuelle de boxe, autant des jambes que des poings, la coordination, le cardio, la remise en forme. Je les aide en fait à reprendre possession de leur corps et leur prouver qu'elles sont capables toutes seules de franchir toutes les étapes là, et c'est très important dans ces moments où il n'y a plus grand monde pour elles dans des situations qui sont graves et douloureuse à traverser. Je suis là pour les aider à franchir le cap et à remonter la pente", explique la fonctionnaire qui a participé aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Réinstaurer "la confiance entre la police et la population"

"En tant que policière, ça a plusieurs sens. Je suis là aussi pour veiller sur les victimes. La police, ce n'est pas seulement de la répression, c'est aussi de la prévention, et aussi de la bienveillance par rapport aux victimes qui ont souffert. Ça permet aussi de s'inscrire dans la reprise de confiance entre la police et la population, pour montrer aux victimes, qu'elles peuvent avoir confiance en la police", poursuit Maïva Hamadouche.

La boxeuse et policière au sein de la Direction de l'Ordre Public et de la Circulation (DOPC) à Paris anime ces ateliers chaque mercredi entre 10 heures et midi à Châtillon. Six femmes maximum participent à ces séances.