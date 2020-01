Avec un peu plus de 374 400 habitants en Haute Vienne et prés de 241 500 en Corrèze, la population connait une très légère baisse dans les deux départements selon la dernière enquête de l'INSEE. Mais on constate aussi que les principales villes stagnent à l'inverse de leurs périphéries.

Une population en légère baisse en Haute Vienne et en Corrèze mais des périphéries qui progressent

Selon l'INSEE, la Haute-Vienne compte 374 426 habitants et la Corrèze prés de 241 464 habitants (photo illustration)

Selon la dernière enquête de l'INSEE qui s'appuie sur les chiffres de 2017, la population connait une légère baisse dans l'ex Limousin. Une baisse toutefois très relative que ce soit pour la Haute-Vienne ou la Corrèze qui se situent respectivement aux neuvième et onzième rangs des départements de la Nouvelle Aquitaine qui pour sa part connait une nouvelle croissance avec prés de 6 millions d'habitants. Une croissance dont bénéficient également entre 2012 et 2017 certaines communes situées à la périphérie des principales villes de la Haute-Vienne et de la Corrèze.

Limoges perd des habitants mais sa périphérie en gagne

Le phénomène constaté depuis plusieurs années se confirme dans la dernière enquête de l'INSEE. Avec un peu plus de 132 000 habitants Limoges est en légère perte de vitesse. Une baisse d'un demi point seulement entre 2012 et 2017 mais en revanche dans sa première couronne la population continue de progresser. A Panazol notamment qui reste la troisième ville de la Haute-Vienne mais qui talonne toujours de très prés les 11 200 habitants de Saint-Junien . Il y a aussi Couzeix qui se rapproche de la barre des 10 000 habitants. C'est la commune du département qui durant cette période ( 2012 -2017) a connu la plus forte croissance.

En Corrèze Brive stagne mais Malemort s’accroît

En Corrèze on assiste plutôt à une relative stabilité dans les principales villes même si la tendance est encore à la baisse à tulle avec 14 800 habitants. Brive reste largement en tête de la Corrèze avec prés de 48 000 habitants mais comme pour la périphérie de Limoges Malemort et ses prés de 8000 habitants voit sa population progresser contrairement à la cité gaillarde.