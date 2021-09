"Une porte s'est ouverte" pour les Harkis de la Sarthe

Kaddour Hadji, président de l'association des harkis de la Sarthe, entouré de sa fille et de son gendre. Le Mans le 25 septembre 2021

La cérémonie pour les anciens combattants de la guerre d'Algérie a lieu chaque année le 25 septembre, devant le monument qui leur est dédié tout près de la préfécture au Mans. Mais cette fois c'était différent, quelques jours après la demande de "pardon" formulée pour la première fois par Emmanuel Macron.

"Ca fait 65 ans que j'attendais quelque chose comme ça : la porté était fermée, on dirait qu'elle s'est ouverte." La prudence reste de mise pour Kaddour Hadji, 84 ans, est le président en Sarthe de l'association des anciens combattants français musulmans rapatriés.

Une question de dignité

Il 'estime qu'"un quart du chemin a été parcouru" et attend le détail de la loi de "reconnaissance et réparation" promise par l'exécutif. Les mots du chef de l'Etat, repris par le secrétaire général de la préfecture, ont aussi été appréciés par Ourida Goulvent, la fille de Kaddour Hadji. "Entendre dire que oui ça a été une trahison, c'est important. La reconnaissance a toute sa place, c'est une question d'honneur et de dignité."

La Sarthe en a compté 120 harkis, aujourd'hui seulement cinq sont encore en vie