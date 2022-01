Une poubelle unique pour les plastiques expérimentée à Ciboure au Pays Basque

C'est une petite révolution qui attend les habitants de Ciboure. Tous les déchets plastiques iront dans la même poubelle dès le mois de mai. Une expérimentation de la réforme de la collecte des déchets qui sera généralisée à toutes les communes de l'Agglo Pays Basque au 1er janvier 2023. Une première réunion publique a eu lieu lundi soir pour informer les habitants de Ciboure.

L'invité de France Bleu Pays Basque ce mardi est Dominique Carrère, en charge de la collecte des déchets au sein de l'Agglomération Pays Basque.

Les pots de yaourt rejoignent les bouteilles en plastique

Car aujourd'hui, la consigne au Pays Basque c'est de trier les flacons et bouteilles plastiques. Demain, tout ce qui est film, pot, barquettes en plastique pourront aussi être mis dans la poubelle jaune. "Nous avions la nécessité d'harmoniser les consignes de tri, l'agglomération est la fusion de dix anciennes collectivités, et il y avait presque autant de systèmes et de consignes de tri, explique Dominique Carrère. L'objectif est de simplifier le geste de tri, de manière a augmenter les tonnages collectés en faveur de la valorisation matière."

Demain le geste sera beaucoup plus simple pour tous les habitants du Pays Basque, et ça commence au mois de mai par la commune de Ciboure — Dominique Carrère, en charge de la collecte des déchets au sein de l'Agglomération Pays Basque

En moyenne, 90 kilos de déchets sont recyclés par an et par habitant au Pays Basque, c'est plus que la moyenne nationale indique Dominique Carrère, mais l'objectif est d'atteindre les 100 kilos par an et par habitant avec cette réforme de la collecte.

Vers une redevance incitative ?

En donnant un bac individuel ou en permettant aux habitants d'accéder aux contenants d'ordures avec un badge, le tri est meilleur selon le responsable, avec des volumes jusqu'à 30 à 50 fois plus importants. "On va vers de la collecte incitative, et ce sont la prémices peut-être à l'avenir de cette tendance générale d'aller vers la responsabilisation des usagers, y compris financière, mais nous n'y sommes pas encore" ajoute-t-il.

Une réforme de la collecte des déchets chiffrée à plus de 14 millions d'euros d'investissement, et autant sur la modernisation du centre de tri et valorisation de déchets Canopia situé à Bayonne.