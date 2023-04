Une poupée Barbie atteinte de trisomie 21 mise en vente par Mattel

Après Barbie en fauteuil roulant, Barbie avec une prothèse auditive, voici maintenant Barbie atteinte de trisomie 21. Le fabricant de la poupée mondialement connue, Mattel, a lancé ce mardi la vente de ce nouveau modèle. Elle possède certains traits physiques qui sont généralement liés à cette anomalie génétique qui touche 27.000 nouveaux-nés par an en France selon l’Institut de veille sanitaire. Elle est plus petite que la moyenne des Barbie, elle a un torse plus long, de petits yeux en amandes, de petites oreilles et un visage rond.

ⓘ Publicité

On trouve aussi sur ses vêtements et accessoires d'autres références à la trisomie 21. A l'image des papillons sur la robe, les couleurs jaune et bleu symbole de la sensibilisation à la maladie mais aussi le collier rose avec trois flèches pour représenter le troisième chromosome 21. Cette poupée n'a également pas d'escarpins mais des baskets à fermeture éclair. Enfin à ses jambes on voit aussi des orthèses tibiales roses, ce qui permet aux enfants trisomiques de soutenir les pieds et les chevilles. Un modèle miniature qui a été conçu à partir d’une boîte d’orthèses fournie par l’organisation américaine de la Trisomie 21.

Éléonore Laloux, une française comme ambassadrice de la Barbie

Pour faire la promotion de son nouveau modèle, Mattel a choisi une Française comme l'une des ambassadrices de la Barbie : Éléonore Laloux, autrice et conseillère municipale à Arras dans le Pas-de-Calais atteinte de trisomie 21. "Elle me ressemble… On est toutes les deux petites, coquettes, avec des yeux obliques", réagit fièrement la jeune femme dans les colonnes du journal Le Parisien . Selon elle, il est important que les enfants puissent avoir accès à cette diversité, "ils doivent savoir que la différence existe". "Le plus important est que les parents voient cette poupée et gardent espoir" dit Éléonore Laloux.

Cette nouvelle Barbie est plutôt saluée par les associations qui représentent les personnes atteintes de trisomie 21 même si certaines sont plus dubitatives sur l'aspect général de la poupée.

175 modèles de Barbie différents

Ce n'est pas la première Barbie porteuse d'un handicap. Depuis 2019, il existe une Barbie en fauteuil roulant. C'est d'ailleurs une des Barbie les plus vendues par Mattel. Il existe aussi une Barbie avec une prothèse auditive ou une autre avec une prothèse de jambe. Il existe aussi un Ken atteint de vitiligo, cette maladie dermatologique qui dépigmente la peau.

L'idée de Mattel c'est de promouvoir la diversité. "Notre but est de permettre à tous les enfants de se retrouver dans Barbie, mais aussi de les encourager à jouer avec des poupées qui ne leur ressemblent pas", assure Lisa McKnight, responsable de la marque Barbie, dans un communiqué. Depuis 2016 l'entreprise californienne a lancé son opération "reconquête" et imaginé des Barbie version "ronde", "petite", "grande", "noire", "voilée", ou de 26 couleurs de peau différentes. En tout Mattel revendique 175 modèles de Barbie.

Une démarche à visée également commerciale puisque le chiffre d'affaires de la division poupées de Mattel a reculé de 9% en 2022. Multiplier les modèles de Barbie c'est donc multiplier les potentiels clients.