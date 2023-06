Une première au Rugby Club Orléans : le club lance son équipe première féminine

C'est historique : une équipe féminine vient d'être créée au Rugby Club Orléans, et le club ouvre grand la porte aux femmes qui voudraient se lancer. Seule condition : avoir envie de rejoindre l'aventure, qui en est à ses débuts, et de construire une équipe, sans forcément avoir déjà pratiqué, il suffit d'être sportive. Les premiers entraînements commencent, pour essayer de constituer une équipe complète avant le début du championnat en octobre. Ils ont lieu le vendredi soir à 19h30.

Une section féminine senior au RCO, dont l'équipe première, chez les hommes, évolue en Fédérale 1, c'est inédit, et c'est pour répondre à une forte demande que le club l'a créée. "Nous étions de plus en plus sollicités" explique Sébastien Moine, le directeur général du Rugby Club Orléans. "Il y a des sections féminines à Orléans La Source, à l'US Orléans, nous avons aussi notre école de rugby, qui est mixte jusqu'à 14 ans. Mais il y avait un manque du côté des seniors".

"Moi toutes celles qui m'appellent je dis OK"

L'équipe première féminine évoluera la saison prochaine en Fédérale 2, le plus bas niveau en rugby féminin, et pour le moment le club ne parle pas clairement d'objectif sportif. "Déjà, on veut constituer un collectif, créer une bande de copines qui ont plaisir à jouer ensemble" explique Christian Gessat, l'entraîneur principal. "Et tous les profils sont les bienvenus" ajoute-t-il. "Elles arrivent d'un peu partout. Il y a des novices, des confirmées. Moi toutes celles qui m'appellent et qui veulent venir s'entraîner, je dis OK pas de problème".

Parmi ces joueuses, Romane Roux, qui elle n'est pas tout à fait une novice ! Elle pratique le rugby depuis 20 ans, elle est passée par des clubs qui évoluent en Elite, le plus haut niveau en rugby féminin : Joué-les-Tours, La Rochelle. "Ici c'est plus proche de chez moi, et puis c'est agréable, tout est à construire, on a tout ce qu'il faut, les infrastructures, le staff, c'est très intéressant". Et elle reconnaît qu'il était temps, pour le RCO, d'avoir une équipe féminine.

Des matchs en baisser de rideau de l'équipe masculine ?

"C'est dans l'air du temps" reconnaît Sébastien Moine, le directeur général du Rugby Club Orléans. "On y pense depuis un moment, mais il a fallu un peu de temps pour que tout soit prêt". Lui affiche son ambition d'avoir environ 40 joueuses dans son effectif, pour participer au championnat de rugby à 15 dès cette saison. Et il promet de valoriser sa nouvelle équipe : "j'ai déjà des idées pour communiquer auprès du public. On a déjà les espoirs qui jouent sur la pelouse principale du stade des Montées en lever de rideau de l'équipe première, on proposera le match des filles en baisser de rideau, pour garder les spectateurs".

En attendant, le club lance un appel à toutes les volontaires, confirmées ou pas. Et la démarche est très simple : il suffit de se présenter à l'entrainement, le vendredi soir à 19h30, pendant tout l'été, au siège du club, au Stade des Montées. Et pour les renseignements, il faut appeler l'entraîneur, Christian Gessat, au 06.75.84.66.55.