Grenoble, France

On se croirait un peu à Amsterdam. Une vitrine, et à l'intérieur, un assortiment de plusieurs variétés de cannabis. Chacun ayant une saveur différente. C'est bien de l'herbe de cannabis et pourtant, la vendre n'est pas illégal car elle contient moins de 0.2% de THC, la principale molécule psychoactive de la plante.

Mais comment être sûr de ce pourcentage ? Quand on lui pose la question, Michel Curto, le gérant de Bestown Shop, sort des documents :

"ce sont des analyses fournies avec l'herbe. Elles nous assurent que l'herbe contient moins de 0.2% de THC".

Ce cannabis contient du CBD, une molécule relaxante

C'est fondamental, car au dessus de ce taux, le cannabis est considéré comme un stupéfiant et il est donc illégal. Mais si l'herbe de Bestown Shop ne contient pas de THC, elle contient en revanche du CBD, du cannabidiol, une autre molécule qui ne fait pas "planer" mais qui est tout de même relaxante. Or, en novembre dernier, le Ministère de la santé a reconnu que cette molécule là n'était pas illégale.

Depuis les boutiques se sont multipliées en France. Les prix sont assez élevés : 36 € les 3 grammes à Bestown Shop qui propose même du hashish sans THC. Le gérant Michel Curto assure que ça se vend bien. Pas de stress au moment de mettre du cannabis dans sa vitrine ? Il assure que non :

"on vend du cannabidiol dans les cigarettes électroniques depuis un an, y a pas de soucis"

Une boutique de cannabis légal perquisitionnée à Paris

Reste que la police a perquisitionné une boutique dans ce genre à Paris et que 4 gérants ont été placées en garde à vue. La Ministre de la santé Agnès Buzyn hésite elle sur la conduite à tenir. Un jour elle affirme que cette herbe fait partie des stupéfiants, l'autre jour elle revient sur ses propos. Difficile donc de dire aujourd'hui si cette herbe au CBD va rester longtemps dans les vitrines françaises.