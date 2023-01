Une première caméra de vidéoprotection installée dans une résidence HLM d'Aix-en-Provence

Aix-en-Provence plébiscite déjà les caméras de vidéoprotection, mais souhaite aller plus loin. Alors que la ville est déjà équipée de plus de 450 caméras, Aix-en-Provence a signé une convention avec les bailleurs sociaux, gérant des HLM, afin d'installer des caméras à chaque fois que cela est nécessaire. La première de ces caméras a été inaugurée ce lundi 30 janvier à la résidence Saint-Eutrope, dans le nord de la ville.

Une caméra installée à chaque rénovation de résidence

Cette caméra est le résultat d'une convention de la ville signée en mai 2022 avec huit bailleurs sociaux (Pays d’Aix Habitat Métropole, Famille Provence, Sacogiva, 13 Habitat, Logirem, Unicil, CDC Habitat et Erilia). Elle permet d'installer des caméras connectées directement reliées au Centre de Supervision Urbain dans des résidences. Le principe : à chaque rénovation urbaine dans l'un de ces quartiers, le bailleur prévoit d'insérer des caméras dans le bâti.

Cette toute nouvelle caméra est installée au cœur du quartier, devant le parc pour enfants, afin de garantir plus de sécurité selon la mairie. "Cette première caméra est au plus proche des habitations et du parc pour enfants, explique Sylvain Dijon-Léandro, adjoint au maire d'Aix-en-Provence, délégué à la sécurité. Là, on parle vraiment de vidéoprotection sur l'espace public. Elles permettent de ramener la sécurité et la tranquillité."

Des caméras pour résoudre des enquêtes judiciaires

L'adjoint à la mairie assure que le domaine des caméras de vidéosurveillance est extrêmement réglementé : "L'accès au Centre de Supervision Urbain est ultra sécurisé, aucune image ne fuite jamais", assure Sylvain Dijon-Léandro. Le bailleur n'a, par exemple, pas accès aux images.

Les caméras déjà installées dans la ville ont par exemple étaient utiles lors du dramatique accident de la rue de la Molle en 2021. Une jeune femme piétonne est décédée renversée par une voiture à 21h30. "Grâce à la caméra, dès 6h30, on avait la plaque complète de la voiture et on a mis la main sur le responsable" assure l'adjoint à la sécurité.