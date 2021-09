Une première dans le Loiret : une colocation pour personnes âgées dépendantes inaugurée à Corquilleroy

Quand on dit "coloc", on pense aussitôt aux étudiants. Mais désormais, la colocation peut aussi concerner des personnes âgées dépendantes - ou plus exactement en perte d'autonomie : c'est le concept développé depuis quelques années par la société "Ages et vie", basée à Besançon (et désormais sous le giron du groupe Korian). Une première résidence de ce genre a été inaugurée ce mercredi à Corquilleroy, près de Montargis.

Les premiers colocataires de Corquilleroy sont arrivés en juillet mais l'inauguration en présence des élus a eu lieu ce mercredi © Radio France - François Guéroult

Le site comprend 2 maisons et permet d'accueillir 16 personnes âgées qui ont chacune leur chambre. Leur niveau de dépendance est variable, mais la plupart conservent une certaine autonomie, encadrées par 6 aides à domicile. Les repas sont pris en commun, les personnes âgées peuvent ou non participer à la préparation.

1 600 euros de reste à charge pour les locataires

"L'intérêt de la colocation, c'est de mutualiser le coût de l'accompagnement de la dépendance, explique Thierry Morel, codirigeant de la société "Ages et vie". Aujourd'hui, une personne qui a une assez forte dépendance et qui resterait seule à domicile, cela lui coûterait beaucoup trop cher ; ou alors, il faut qu'elle aille en Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Là, on propose une solution intermédiaire." Une fois les aides déduites type APA, (allocation personnalisée d'autonomie), le reste à charge pour les locataires s'élève en moyenne à 1 600 euros par mois - repas, ménage et linge inclus - ce qui reste inférieur au coût moyen du reste à charge en Ehpad (2 000 euros selon une étude de la Mutualité française).

La résidence comprend 2 maisons occupées chacune par 8 colocataires © Radio France - François Guéroult

Autre avantage, on est sur une structure de petite taille, à échelle humaine et qui permet de rompre avec la solitude. "C'est une alternative intéressante, estime Marc Gaudet, le président du Département du Loiret. Cet été, il y avait 400 places disponibles en Ehpad dans le Loiret, car c'est un modèle qui souffre et qui a beaucoup souffert avec la crise du Covid. Il est important d'élargir le panel de réponses face au vieillissement de la population."

Des projets à Cléry-St-André et aux Bordes

L'originalité du concept, c'est enfin que dans chaque maison, un T4 est réservé à une aide à domicile, qui vit donc à demeure sur le site. Les personnes âgées sont munies d'un bip, ce qui permet une assistance 24h sur 24. "Je ne vis pas ça comme une contrainte, témoigne Patricia Boulanger, l'une des aides à domicile qui habite en permanence dans la résidence. Bien sûr, il faut garder sa vie privée et se ménager des pauses pour souffler mais nous avons un système de permanences et je sais que je peux compter sur mes collègues."

Madeleine, 84ans, une des colocataires © Radio France - François Guéroult

La société "Ages et vie" compte déjà une centaine de colocations de ce type à travers la France. 2 autres sont prévues à très court terme dans le Loiret : l'une en novembre à Cléry-Saint-André, l'autre l'an prochain aux Bordes.

Le reportage diffusé par France Bleu Orléans est à réécouter ici :