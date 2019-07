Une première dans le Roussillon : des gendarmes à cheval le long des plages

Argelès-sur-Mer, France

Depuis samedi, ce sont des visiteurs inédits qui arpentent le centre-ville d’Argelès-sur-Mer. Jusqu’au 20 août, quatre chevaux et leurs cavaliers gendarmes vont patrouiller cinq jours sur sept le long des allées piétonnes de la ville. Les patrouilles auront principalement lieu l’après-midi et en début de soirée et seront limitées à 4 heures par cheval. Le tout, sous le regard du capitaine Christophe Dumas.

Le cheval, un véritable atout en intervention

"Ce sont des _missions de contact avec la population_, de prévention de la délinquance et de surveillance des plages et parkings." Selon le gendarme, le cheval présente des atouts que n'ont pas d'autres formes de patrouille comme "sa visibilité, sa rapidité d'intervention, son effet de masse, sa stature qui d'une part attire la sympathie et impressionne. Le cheval permet également d'intervenir dans des terrains compliqués."

Le cheval a un capital sympathie"

Outre l'aspect sécuritaire, un des objectifs de ces patrouilles est également de rapprocher gendarmes et population. Et cela semble à marcher selon Lysianne, vacancière : "C'est plutôt sympathique, _cela leur donne une autre image_, moins difficile d'accès. On est attiré par l'animal. C'est intéressant." Un sentiment qui n'étonne pas pas le capitaine : "Le cheval a un capital sympathie. Quand on patrouille, les gens le voient lui avant le militaire".

Alors que la brigade fait son tour dans les rues, autour d’elle, les gens s’arrêtent, certains enfants s’approchent pour toucher l’animal, d’autres personnes prennent des photos. Sandra ne s’avoue "pas étonnée car on a pris l’habitude de voir des militaires" mais cette Argelésienne reconnaît que "ça sécurise de les voir ici".

Dès l'année prochaine, ce dispositif pourrait être étendu à d'autres communes du littoral roussillonnais.