Une première en France, à Antibes des eaux usées réutilisées pour laver les rues

A Antibes, une machine va traiter les eaux usées pour pouvoir les réutiliser. Il sera ainsi possible d'arroser les jardinières, plantes et aussi de laver les rues. En France, seulement 1% des eaux sont réutilisées contre 14% en Espagne et même 90% en Israël.

Comment fonctionne la machine ?

La machine est branchée dans la station d'épuration de la Salis à Antibes. Le traitement se fait avant que les eaux usées partent en mer. La machine à traitement chimique va nettoyer un peu plus encore les eaux usées. L'idée est de tuer le maximum de bactéries car pour le lavage des rues, il n'est pas question qu'il y ait le moindre risque. Les camions citernes vont donc remplir leur cuve à une nouvelle borne et continueront de fonctionner normalement mais avec des eaux usées. Le coût de cette installation dérivée est de 150.00 euros.

Olivier Bérard est directeur "eau potable et assainissement" à Antibes et répond à toutes les questions que vous vous posez sur ce nouveau dispositif.

loading