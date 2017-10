Une première en France : Châtel s’équipe d’une "usine à neige" capable de produire même par des températures positives

Cet hiver, la station des Portes du Soleil va tester une "Snow Factory". Cette "usine à neige", grosse comme un container et mobile, peut fabriquer jusqu’à 100 mètres cubes de neige même en cas de températures au-dessus de 0°C.

La "Snow Factory" ressemble à un container de 17 tonnes. A l’intérieur se cache un système de refroidissement, une sorte de gros congélateur qui une fois branché à l’électricité et à une simple arrivée d’eau va produire de la neige. "Le système de refroidissement va refroidir l’eau et des générateurs de glace vont produire de la glace dans des tambours qui sera ensuite raclée pour faire des petits copeaux", explique Max Rougeaux, directeur marketing de la société italienne TechnoAlpin dont l’une des usines est basée en Isère. Les concepteurs de ce système affirment pouvoir ainsi fabriquer de la neige jusqu’à 35°C.

REPORTAGE : Châtel s’équipe d’une "usine à neige" capable de produire même par des températures positives. Copier

Sécuriser l'enneigement

Alors, pas très écologique diront certains. "Nous n'utilisons que de l’eau et de l’électricité, il n’y a aucun additif", se défend Max Rougeaux. "On ne s'en servira pas pour produire de la neige n’importe quand", insiste de son côté Bernard Hugon. Le président de Sports et Tourisme, Société d’économie mixte qui exploite le domaine skiable de Châtel, affirme que cette "usine à neige" servira à sécuriser l’enneigement des pistes. "Jusque-là, il fallait du -5°C pour faire de la neige. Mais, nous avons aussi besoin d’en produire quand la température se radoucit, quand il fait 4 ou 5°C. Mais on ne le fera pas au-dessous de 10 ou 15°C."

Déjà utilisée en Allemagne et en Autriche, Châtel est première station française à déployer la "Snow Factory". Sauf qu’ici, elle a été rebaptisée "Ferme à neige". Officiellement parce qu’une usine donnait une image trop industrielle. "Ce n’est que de l’eau et du froid", insiste Bernard Hugon. "C’est un équipement complémentaire à nos trois-cent-vingt enneigeurs", détaille Nicolas Rubin, maire de Châtel. "Aujourd’hui (avec des hivers moins enneigés), nous avons besoin de cela pour rassurer les nos clients."

Cette machine nous permet de fabriquer de la neige, c'est un équipement complémentaire pour répondre à l'activité neige, pour rassurer nos clients et garantir l'activité neige" - Nicolas Rubin, maire de Châtel

ECOUTEZ Nicolas Rubin, maire de Châtel. Copier

A Châtel, la "Snow Factory" a été rebaptisée "Ferme à Neige". © Radio France - Richard Vivion